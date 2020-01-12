富邦金年終6-7個月 期待兩岸對話機會

富邦集團11日舉辦台北場旺年會，富邦金控董事長蔡明興在進場前接受媒體時表示，今年加薪的確實幅度尚未出爐，還需要參考物價指數等條件，希望可以比去年好。至於年終獎金，主要以個人績效為主所以差距頗大，若以中位數來說中位數大約6、7個月。

另外，對於民進黨可以完全執政，蔡明興期待可以有更多財經政策，尤其對於金融法規的開放可以加速，讓台灣盡快成為亞洲的財富管理中心，創造更好的投資環境與更多的工作機會。至於兩岸政策方面，則期待蔡總統可以如昨晚當選演說中所言，積極展開與大陸的對話。

蔡明興表示，去年中美貿易戰紛擾下，富邦金稅後盈餘仍能突破580億元，每股盈餘達5.42元，第11年蟬聯上市金控每股獲利之冠。他預期今年景氣應該和去年差不多，因為貿易爭議逐漸減緩，台商資金回流下如果政府可以強化公共建設會更好。

蔡明興強調，國內出生人口與死亡人口正式出現黃金交叉，這是非常需要重視的問題，希望政府對於未來的育嬰、教育等政策應多強化。

富邦集團今年南北兩場旺年會總獎金可望高於去年的1,200萬元，台北場席開1,300桌，約1.3萬人參加，最大獎為20萬元現金獎，今天現場也將如去年一樣發出「富邦M+旺紅包」。

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