中壽去年海賺近136億 衝新高

資本市場創高，壽險獲利亦創新高。中國人壽9日公布2019年自結獲利135.98億元，創歷史新高，較2018年成長34％，每股稅後盈餘為3.2元，ROE則達12.6％；同時中壽總資產在2019年底正式突破2兆元，淨值亦比前年底增加95％，達到1,427億元，淨值比有7.4％，資本適足率（RBC）亦在300％以上，即財務結構健全。

中壽去年12月稅後小虧5.02億元，主要是每年年底多是增提準備金、財務壓力較大的月份，再加上新台幣12月大幅升值1.3％，匯兌成本較高，才讓中壽出現2019年唯一單月虧損，但累計全年稅後獲利135.98億元，應可排名壽險業第四名。

中壽2019年新契約保費收入達1,241億元，應也是業界第四高，總保費收入2,799億元，中壽強調，其去年強化推動高價值的傳統分期繳與保障型保單奏效，初年度分期繳商品保費收入較前年同期大幅成長近30％，對未來獲利及隱含價值都有極大貢獻。

再加上中壽全面啟動業務通路組織發展及數位轉型，推動i-Agent，導入行動化數位工具、優化通訊處營運模式，2019年中壽業務員新登錄人數較2018年成長近40％，是大型保險公司中少數業務員人數正成長的公司。除登錄人數成長外，也帶動業務員轉型年輕化，業務員多銷售高價值傳統分期繳與保障型保單，也讓新人平均收入增加20％。

中壽12月收回10.8億元外匯準備金，去年底其外匯準備金餘額為23.7億元，比2018年底少8億元左右；中壽去年底淨值1,427億元，較前年底增加696億元，淨值／資產比也從4.27％拉高到7.4％，在大型壽險公司中算是較高水位者。

中壽轉投資的大陸建信人壽，到2019年11月，資產規模已達人民幣1,667億元，較2018年底成長26％，2019年前11月合併淨利潤約人民幣7.25億元。

近年建信人壽持續大力調整及優化業務結構，去年前11月新契約保費人民幣357億元，其中，分期繳新契約較前年同期大幅成長近五成，與在台灣的策略一樣，朝高價值型公司邁進。