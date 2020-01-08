兆豐銀信用卡戶 愈來愈年輕

兆豐銀力拚客群年輕化，信用卡已成重要著力點；據兆豐銀信用卡處內部最新統計，目前在全體卡別中，以gogoro聯名卡使用者最年輕，持卡戶的平均年齡層在30至35歲：「有超過七成的持卡戶用iPhone」，為配合年輕客群的需求，兆豐銀已決定在一定的費用限額下，今年下半年加入Apple Pay陣容。

Apple Pay也將成為在Samsung、Google、Apple三大國際行動支付裡，兆豐銀唯一參加的國際行動支付，對此兆豐銀信用卡處長林中象指出，加入Apple Pay最主要的意義不在進攻，而在「防守」，因為主力客群既然偏好使用Apple Pay，那麼兆豐銀加入Apple Pay，較不至因缺乏這項服務而流失刷卡消費商機。兆豐銀近二年多來搶攻年輕客群之下，據兆豐銀的最新統計，其信用卡客戶的平均年齡，已降至44歲，卡友男女占比分別為45％、55％，整體平均年齡落在44歲，兆豐銀目前有所謂的「四大明星卡」，包括e秒刷鈦金卡、Gogoro聯名卡，統一獅聯名卡、利多御璽卡，這些持卡人平均年齡都在36～39歲，明顯較年輕。

至於有效卡率部分，目前以gogoro聯名卡的有效卡率最高，為83.5％，其次為統一獅聯名卡，有效卡率為82.9％、第三名則是頂級卡，有效卡率為78.7％，上述三個卡別，有效卡率均高於兆豐銀全部信用卡的有效卡率平均值63.8％。

而信用卡戶年輕化的同時，兆豐銀信用卡的進件方式和以往大有不同，亦反映該趨勢，兆豐銀統計，新戶的數位通路申請件數占比，已高達約83％，其中，有67％先前從未與兆豐銀往來，亦即信用卡申辦新戶，並非兆豐銀現有的客戶，兆豐銀的信用卡已建立起自身的品牌，並向年輕客群扎根，不再是以往為企金等業務的「附屬品」。

依兆豐銀目前90萬張的發卡量，今年將提前達陣百萬發卡量目標，估計今年應該會淨增加11萬張發卡量，及發行17萬張新卡。