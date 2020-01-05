搶換匯商機 行庫增設外幣ATM

民眾出國人數持續增加，老行庫主管指出，民眾不一定有空在銀行營業時間內兌換外幣，因此積極增加外幣ATM，不但可以提供24小時兌換外幣現鈔服務，也可增加銀行收入。

兆豐銀行目前的外幣ATM有117台，去年11月提領次數達19,871次，提領金額折合新台幣達3.11億元。其中以日圓提領次數比重遙遙領先，達63.3％。接下來則是美元18.3％、人民幣12.5％、歐元4.2％、港幣1.7％。兆豐銀指出，預計配合分行規劃再設置至少六台外幣現鈔兌換機。

第一銀行截至去年11月底共新增23台外幣ATM，包括台、外二合一和全外幣機型，去年每月平均提領次數也較去年上半年約成長兩倍，換匯幣別同樣以日圓最受客戶歡迎，其次為美元、人民幣、港幣。

一銀約四成的外幣ATM集中在大台北地區，其他則是分散於中南部地區，未來設置機台將同時考量區域均衡以及地區換匯需求量，以求效益最大化。

合作金庫銀行指出，隨著國人海外旅遊風氣日盛，為搶攻換匯商機，紓解臨櫃換鈔人潮，去年初以來便積極廣設外幣ATM，截至去年11月底止，已經於全台各地增設八台外幣ATM，未來將持續評估各地換鈔需求，於熱門兌鈔地點，如醫療院所及觀光景點周圍，建置外幣ATM。

目前合庫銀一共設置12台外幣ATM，提供客戶美元及日圓現鈔結購提領的服務，其中又以日圓為兌換大宗，占比近八成。截至今年11月底止，透過合庫銀的外幣ATM結購提領外幣現鈔的總金額，較2018年同期成長約3成。

華南銀行則是目前於全台共十家分行裝設台外幣ATM，其中九台為台、外幣共用提款機，一台為全外幣提款機，外幣ATM目前提供四種幣別，分別為美元、日圓、人民幣、港幣，每月提領金額折合新台幣約200萬元。

華銀指出，該行客戶使用外幣提款機提領人民幣使用量最高，占總交易量約六成，日圓及美元分別占三成及一成，平均每次交易金額折合新台幣約1.3萬元。

華銀主管說，目前所裝設的10台外幣ATM，多數位於有高度換匯需求的人潮商圈熱點，未來將配合分行需求再增設。