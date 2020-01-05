中東掀戰火 韓元帶頭亞幣全面轉貶

美國主導的中東緊張情勢，立即反映在國際金融市場的原油價格、黃金價格，以及美元！外匯商AxiTrader 亞洲市場策略長伊恩斯（Stephen Innes）分析，外匯市場對於潛在石油危機，如預期般反映迅速，韓元兌對美元顯著走貶，一週來跌幅達1.55％，跌勢正逐漸蔓延至其他亞幣，像與台幣匯價相近、趨勢也一致的泰銖，2天內大貶至衝破月均價。

自1月3日美國空襲事件以來，美元在國際匯市就翻身走強，這個周末國際間的交易情況，美元亦全面領軍。伊恩斯認為，除非美國和伊朗之間的政治動盪減弱，否則非美元貨幣的疲態可能持續下去，尤其是具有石油進口國身份的市場，如日本，估計日本2019年進口的石油中有82％來自海灣地區，韓國、台灣也在列。

伊恩斯亦認為，投資人現在轉向尋求保障性高的安全資產，特別是要有美元支持的資產，歐元也有機會堅挺，因為擁有較大部位的經常賬戶作為緩衝。

明天開盤的台北匯市，估計將隨美元走強、新台幣應暫時無法再衝刺29元的紅線區價位。上周五以30.105收盤，等同是一個平盤價，盤中漲勢也較年前收斂，除非外資再度大舉匯入，否則美元避險議題將主導本周的台北匯市表現。

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