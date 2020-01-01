台股2日開紅盤外資歸隊 成交量上看1,500億

台股去年上漲2,269點，漲幅約23%，創近10年最佳。今年1月2日台股開紅盤，法人指出，可期待外資回補力道，走勢盤堅，日成交量上看新台幣1,500億元，往年1月台股上漲機率達7成。

台股去年12月31日終場收在當日最低11,997.14點，下跌56.23點，成交值新台幣1,174.08億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超95.9億元。

台灣證交所統計，去年2019全年台股加權指數上漲2,269.73點，漲幅23.3%，法人指出寫下近10年最佳紀錄。

從市值來看，證交所指出，去年底上市股票總市值為36兆4,135.22億元，較前年底的29兆3,184.55億元，增加7兆950.67億元。

根據統計，從2010年起到去年底，12月底台股封關日有8成上漲，台股去年以來一路走高，僅5月、8月拉回，其餘時間指數幾乎都維持漲勢。

從電子權值股來看，股王大立光股價在3鏡頭加持下，去年12月31日擺尾站上5,000元大關，去年全年勁揚55.52%，持續第6年站穩股王寶座，打敗權值王台積電的46.78%漲幅，也優於鴻海的28.25%。

美國總統川普表示將在1月15日簽署美中第一階段貿易協議，激勵美股收高，道瓊工業指數上揚76.3點或0.27%，以28,538.44點作收。標準普爾指數上漲9.49點或0.29%，收在3,230.78點。科技股那斯達克指數上揚26.61點或0.3%，收8,972.60點。

1月2日台股開紅盤，根據投信法人統計，台股過去10年國曆開盤日有6次上漲，4次下跌，上漲時平均漲幅約0.45%，下跌時平均跌幅約1.63%。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，仍須觀察美股和外資動向，若美股持續走強、外資進場，台股有機會墊高。

第一金投顧董事長陳奕光表示，往年1月台股上漲機率高達7成，1月2日開紅盤可期待外資回補力道，此外，內資重新布局，預估1月11日總統大選之前，台股有機會挑戰歷史新高12,682點，農曆年封關前可望有一波行情帶動，預估每日成交量有機會上看1,200億元到1,500億元。

兆豐國際投顧預期，外資經過去年耶誕節到新年長假後可望回籠，台股表現不會差，不過大盤強漲機會不大，因為新年之前台股已經歷一波漲幅，1月2日台股有機會收紅，走勢盤堅格局。

（中央社）