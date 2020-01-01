台股2020年 首季上看12,682點新高

台股去年漲幅達23%，創近10年最佳。展望今年，法人預期第1季有機會突破12,682點歷史高點，資金行情仍扮要角，上半年走勢偏多，第2季之後須留意漲多拉回，下半年盤整格局。

台灣證交所統計，去年2019全年台股加權指數上漲2,269.73點，漲幅23.3%，法人指出寫下近十年最佳紀錄。

從市值來看，證交所指出，去年底上市股票總市值為36兆4,135.22億元，較前年底的29兆3,184.55億元，增加7兆950.67億元。

根據統計，從2010年起到去年底，12月底台股封關日有8成上漲，台股去年以來一路走高，僅5月、8月拉回，其餘時間指數幾乎都維持漲勢。

法人統計，去年台股半導體市值大增新台幣4.15兆元，增幅達49.9%；其中晶圓代工龍頭台積電市值增加近2.73兆元，貢獻最大，穩居台股市值第一大，市值逼近8.6兆元。

另外去年IC設計大廠聯發科市值增加3,401億元，居半導體股第2位。半導體封測廠日月光投控去年市值增加1,077億元，居第3位。

股王大立光股價在3鏡頭加持下，去年12月31日收盤擺尾站上5,000元大關，去年全年勁揚55.52%，持續第6年站穩股王寶座，打敗權值王台積電的46.78%漲幅，也優於鴻海的28.25%。

不過塑化龍頭台塑四寶去年可說是上沖下洗，法人表示，上半年四寶股價維持高檔，下半年如溜滑梯走跌，歷經一年整理，四寶合計總市值新台幣2.65兆元，比去年初的2.76兆元衰退近4%。

展望今年台股表現，第一金投顧董事長陳奕光預期，今年台股上半年高點可能落在第1季，下半年高點可能落在第4季，台股第1季有機會突破12,682點歷史高點，年底緩步墊高上攻13,000點。

陳奕光分析，全球主要市場貨幣政策底定，美國購債政策可能持續到6月，資金行情續熱；今年台股上半年可能出現多項併購案，帶動台股行情；新台幣匯率強勢，資金持續流入亞洲；此外台股包括台積電和聯發科等科技類股技術含金量高，台股現金殖利率佳，持續吸引外資進駐，這些都是推動今年台股上攻的助力。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，台股自主性相對不高，主要還是觀察今年美股動向以及台股本身產業變化，目前看來美股好消息不斷，貨幣政策持續寬鬆，此外，1月15日美中也將簽署第一階段貿易協議。

不過儲祥生提醒，今年第1季資金行情仍將扮演重要角色，若美股衝太快，台股要小心，高本益比伴隨風險，金融市場會重新適應高本益比，投資人應具備風險意識。

國泰證期顧問處協理簡伯儀預期，今年台股上半年走勢仍偏多格局，有機會往上墊高，主要還是多方掌控，可留意5G等題材，第2季之後季報公布，回到基本面，台股下半年可能盤整，預期明年台股走勢先上後下。

兆豐國際投顧分析，今年第1季台股應仍是偏多格局，主要是美中第一階段貿易協議可望簽署，第1季台股不確定因素降，沒有系統性的風險，此外美國聯準會（Fed）持續購債，資金行情持續發燒，第1季也有作夢行情，預估第1季台股上攻機會大，大盤不排除突破歷史高點12,682點創新高。

不過到第2季台股走勢有待觀察，兆豐國際投顧指出，目前台股在股價淨值比、本益比、總市值占國民生產毛額（GDP）這三大指標，都已來到7年多高點，4月之後上市櫃公司陸續公布第1季財報，台股回到基本面檢驗，加上第2季通常是季節性淡季，台股走勢須留意漲多拉回。

展望今年下半年台股走勢，兆豐國際投顧表示，下半年台股變數多，需觀察5G手機銷售狀況以及實際應用效益，此外11月美國總統大選變數，也牽動第二階段美中貿易協議過程。整體觀察，今年台股第1季有機會上攻，第2季之後呈現盤整格局。

（中央社）