王文祥挺辜仲諒 幫孩童圓夢

與中國信託慈善基金會董事長辜仲諒交情深厚的財團法人基督教泉恩基金會董事長王文祥，看到好友多年耕耘慈善公益深受感動，決定捐助新台幣1,750萬元予中信慈善基金會，以連續五年、每年撥款350萬元的方式，一同扭轉台灣弱勢孩童未來。

辜仲諒就讀大學時就結識小他一歲的王文祥，兩人因年齡相近且興趣相投，經常聚會，也對社會公益不時交換意見。六年前，辜仲諒因做公益下鄉訪視，發現許多偏鄉棒球隊資源匱乏，於是自2014年推動「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」，幫助弱勢孩童從棒球練習中獲得自信。

王文祥對辜仲諒所做的事情相當感動，決定以財團法人基督教泉恩基金會名義，每年捐贈350萬元、連續五年共捐出1,750萬元予中信慈善基金會，攜手為更多弱勢孩子圓夢。

王文祥長期投入公益活動，以行動力挺好友也不是第一次。幾年前，辜仲諒接觸偏鄉孩子過程中，發現部分弱勢家庭問題的根源來自毒品，於是向王文祥請益，沒想到就此開啟另一個契機。

2015年，辜仲諒成立中國信託反毒教育基金會並擔任董事長，當時由王文祥居中促成該基金會與美國司法部緝毒署教育基金會（Drug Enforcement Administration Educational Foundation, DEA EF）共同合作至今，且王文祥也成為中信反毒教育基金會董事，與辜仲諒一起打造跨國反毒資源教育平台。

王文祥表示，結合中信慈善基金會推動的「愛接棒計畫」，照顧偏鄉弱勢孩童的精神，這筆善款也研究是否參考DEA EF的「青少年舞蹈計畫（Youth Dance Program）」，提供孩子下課後舞蹈學習環境，藉此提升自信、勇氣，幫助他們遠離毒品、避免誤入歧途。