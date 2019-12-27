玉山廣召科技人 衝智能金融

狂需科技人。玉山銀行表示，目前已擁有科技人才逾千人，2020年徵才活動仍會以因應未來方向的「科技」、「跨境」、「三道防線」的人才為主，例如AI工程師、程式開發工程師、資料工程師、跨境專才、法遵法務、資安風控領域等技術人才，除商管人才外，也歡迎數學、資訊、理工等科技人才加入。

近年積極投注心力在科技金融發展的玉山金控，近年來透過內部組織架構調整與人才培育，已經將AI技術運用在各子公司產品線，有效提升個人化行銷的效益與風險管理的效能，其智能客服也已顯現出效益，如減少33％的電話等候時間，有效縮短50％客服通話時間等。

玉山銀2006年即成立資料科學發展的CRV（顧客風險價值）小組，今年更升級為「智能金融處」，是國內首家銀行成立專責人工智慧處級單位，由科技長陳昇瑋帶領，團隊人數有80多位，並有4位博士。

檢視玉山金近年來在AI運用上的成果，包括銀行的個金、消金、財富管理、信用卡、法人金融、財金等產品線，以及玉山證券子公司，都已經開始應用AI技術。未來應用到AI的比例會逐漸增加，特別是在風險、行銷、流程、服務、市場這五大面向上。

玉山金表示，運用AI較顯著的效益包括可以找出最適合顧客產品，滿足顧客需求，提升顧客體驗，目前在部分行銷活動上運用，行銷效益提高20％以上；在風險智能方面，運用AI除了可以預測顧客信用違約風險，作出適合的授信決策，也可降低在執行風控過程的人力投入，透過AI的運用在與顧客聯絡的整體人力節省70％。另外，透過應用AI協助個人貸款徵審作業，可以大幅減少作業時間，目前可減少一半的徵審時間。

至於國內銀行首家智能客服也是由玉山銀行的智能小玉最先推出，於2016年4月28上線，為台灣首家以「AI智能應答」上線的智能客服，後續各家銀行亦陸續跟進建置，現在平均每月有30～35萬人次使用點擊，提升服務綜效後，可以減少33％電話進線等候時間，且有效縮短電話客服50％通話時間。