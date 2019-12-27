國銀Q3海外曝險 美蟬聯最大債務國

央行今天公布第三季國銀外國債權直接風險餘額為4,342億美元，季減0.26%，主要原因是對銀行部門債權減少所致。其中，對美國曝險創下歷史新高。

中央銀行今天公布今年第三季國銀國家風險統計，國銀外國債權直接風險餘額為4,342億美元，季減0.26%；若依最終債務人及保證人國別重新歸類，最終風險淨額為4,172億美元，季增0.57%。

進一步分析第三季外國債權直接風險的部門類別，非銀行的私人部門占62.40%，銀行占29.79%；若以國家類別分類，已開發中國家占52.50%為主；至於地區差異，亞洲及太平洋地區占47.50%最高，其次為美洲及加勒比海地區的28.86%，第三是歐洲地區占20.42%。

至於前十大債務國，美國依舊蟬聯台灣最大債務國，直接風險餘額達792億美元，而且再創歷史新高。央行官員表示，主要是受到資金拆存、投資公債與證券化商品的情形增加。

中國大陸的直接風險居次，為438億美元，較上季減少14億美元，最終風險為651億美元，較上季減少28億美元。

據央行統計，本國銀行2019年9月底外國債權直接風險前十大國家（地區）依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,197億美元，占台灣外國債權直接風險餘額的73.64%。

（中央社）