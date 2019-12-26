多元信託 打造首座青銀共生宅

合勤與合作金庫透過多元化信託方式打造的首座青銀共居共生宅「烏日共生宅」開幕，未來透過和銀行信託機制的結合，合勤不僅將繼續在其他縣市複製該模式，同時也擬在業界推展這類結合社區總體營造的共生宅，邀更多業者共襄盛舉。

合勤健康事業董事長李柏憲特別點出，理想的青銀混居共生宅，規劃設計上應注意四大要領，包括建築互利共生、共生系統整合、開放性設計原則、多元共享狀態等四大項。

透過多元化信託模式誕生的「烏日共生宅」，據了解，已引發其他銀行業者跟進該信託模式的興趣，不過除了透過多元化信託機制讓業界串聯，怎樣的共生宅最符合台灣的在地需求，亦為不少地方政府關注未來共生宅在全國各地複製的焦點。

李柏憲認為，建築的互利共生、共生系統整合、開放性設計原則、多元共享狀態等四大原則，不僅將成為合勤未來在全國各地，甚至海外地區複製共生宅的必備要領，其他有興趣的業者，若能依照該模式來發展共生宅，也能夠打造出真正符合在地需求的青銀混居共生宅。

對上述四大要領，李柏憲分析，首先從建築的互利共生講起，建築的生成可能受到其他建築、地理條件、族群行為影響，因此不會「單一存在」，而是必須透過因應外在環境的不同，來進行建築體本身、內部空間規劃的設計，如此打造出的建築體及內部空間，將能充分吸納外部環境的需求。

他認為建築共生可依據居住、公共空間、城市基礎建設等三種建築類型，透過設計行為達到建築與外在環境良性的互利共生狀態。

共生系統整合方面，李柏憲分析，所謂的共生系統整合，包括了居民、族群、交通、鄰里、時間、聚落、環境、材料等要素必須一併整合進來，建築構成前受外部環境所影響，而建築構成後也同樣的影響周遭的人事物。例如，周遭社區的居民會來參與該建築內的活動、齊力投入相關服務等等，倘若能透過歸納各項影響建築生成的條件，即可尋找達成建築與外在環境互利共生的設計原則。

李柏憲認為，在設計共生宅時，必須掌握「開放性設計」的原則。他對此說明，開放性的設計，必須把模矩、元件、組合、擴充、適應、參與這些環節一併納入評估，特別是建築的開放性不只是空間的公共性及多元使用，而必須更進一步與外部環境產生良性互動，特別是在組合、擴充、適應、參與等面向，若能分份掌握不同地區的特質，就能讓建築本身產生不同面向共享狀態，使共生宅即便位處於不同的城市，都能更有效率打造並能健康循環發展。

對所謂的「多元共享」，李柏憲說明，「滿足使用者的需求」很重要。在打造共生宅時，必須著眼於多方互動行為和建築循環發展，建築並非單一透過設計讓設計者與業主產生溝通，而是藉由滿足使用者需求的過程來創造一個城市多元互動的機會，才能使資訊、文化、資源不斷互動分享，達成建築的的永續循環狀態。