中信金融園區 與民眾歡慶耶誕

耶誕鐘聲響起。中國信託金融園區24日晚間邀請近千位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，現場敲響希望平安鐘，期盼以鐘聲傳達愛與關懷。中國信託金融園區今年以「海洋冰雪城」為設計主題，有鯨魚、水母悠游於戶外滑冰場的水藍色空中，每天晚上6時後還有炫彩燈光秀。

中國信託商業銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託投信董事長陳國世、中國信託銀行總經理陳佳文、個人金融執行長李玉秋、法金暨國際事業執行長黃毅共同出席活動，巧扮耶誕造型一起敲響希望平安鐘，現場還有耶誕老人與耶誕精靈發送限量250分We are family紅球棒棒糖，讓民眾感受平安喜樂的佳節氣氛。

中國信託今年特別在耶誕樹周邊規劃冬季限定貨櫃展區，描述熱心公益的小火子與好朋友黑熊的探險旅程。貨櫃展區以生命起源的海洋為發想，傳說中生命之火藏在閃耀夢幻色澤的泡泡中，隱藏在大海，如同中國信託以「點燃生命之火」愛心募款活動為起點，匯集民眾捐款幫助更多需要幫助的人。

上周末的派對活動，線上報名一開放即秒殺，小火子與黑熊在五彩繽紛的海洋世界中，邀請大家共度歡樂派對，現場有蘋果劇團帶來的「海洋歷險」兒童劇，還有耶誕禮物DIY課程，總計有逾120位孩童參與。

每年耶誕前夕登場的「中國信託金融園區戶外滑冰場」已邁入第六屆，至今累計超過15萬人次體驗，即日起免費開放至明（2020）年3月8日止，冰刀鞋及安全護具可憑身分證明文件免費租借。活動網站開放平日時段提供十人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。