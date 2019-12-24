三步驟挑ESG管理人 綠金商品安心買

玉山銀行、滙豐台灣銀行近日連續公布「社會投資報酬」（Social Return on Investment，SROI）的計算結果，顯示社會永續金融概念在台灣市場進一步落實，歐盟官員亦正商討一套定義綠色金融的法規架構，可望導正綠色金融規範，要讓有心認購綠色債券及ESG（環境、社會、公司治理）基金的投資人，獲得更為明確的指南。

永續平台CSRone也提供一項ESG投資思考法則，由加拿大皇家銀行全球資產管理部（RBC）美國區域責任投資部主管巴娜塔（Catherine Banat）分析，CSRone平台編譯整理。此項思考法則為「三個步驟，七個重要提問」，給予投資人謹慎挑選ESG相關金融商品的投資管理人，如基金經理人，能更快進入綠色金融相關領域。

巴娜塔首先指出，永續投資組合沒有一套標準的固定公式，也不必非得是是企業投入永續或民眾投資永續，兩者都有共通點，那就是都需要整體性的分析，基本上，ESG管理人評估企業的流程和判斷，與投資者評估ESG管理人，其實十分相似。

巴娜塔建議，投資者開始挑選ESG管理人時，可依下列三步驟有效聚焦出適任的人選：步驟一、設定投資目標。投資者必須自問：「投資目標是什麼」；目標可以包括所有資產類別必須皆是ESG決策型基金、投資組合須符合特定規範，如關注特定ESG/排除特定要素的主題式投資。

步驟二，她說，要確定執行盡職調查（D.D.）。盡職調查評估ESG投資需要包括：背景研究、理解投資過程，最好能面對面與投資管理人對談確認，確認ESG管理人熟稔不同產業之間，其主要ESG要素的差異。

至於步驟三，她建議，應該「拋出專業問題」，也就是投資者必須向資產管理人拋出問題，以確保管理人並非只是過分宣傳ESG決策型基金，而是在投資過程中確實將ESG要素中納入考量。此外，也要充分了解管理人任職的資產管理公司克服ESG相關挑戰的可能方法。