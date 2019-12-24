拚小企業放款 行庫奇招出籠

為拚小企業或微型企業放款業績，各大行庫不僅旗下共計千家分行集體大動員，同時奇招盡出，金融圈人士指出，近來已有聽聞有行庫教客戶「先存款再放款」，以及「母集團旗下關係企業全體進來開戶」的新方法，來擴張小型或微型企業放款，甚至還有分行為了交差，連「零息貸款」方式都出籠，先作出額度再說。

行庫主管私下指出，所謂的「先存款，再放款」，舉例來說，行庫要小企業戶的客戶來存個30萬元，行庫再對該客戶放款20萬元，如此一來，行庫對小企業戶的放款業績就增加20萬元。

至於母集團旗下關係企業全部都來開戶、借錢的作法，則是「衝戶數」的方式。公股金融圈人士指出，現在若要衝小企業戶，最快的方法大概就是找旗下關係企業「開枝散葉」的母集團，或是旗下眾多、動輒上百家的連鎖加盟店拉生意最快。

目前中小企業信保基金對於放款金額在50萬元以下的案子，最高可給95成的承保成數，也因此行庫承作小企業戶的案子，有不少金額者在50萬元以下，不過亦有放款金額遠低於50萬元的「散戶」客戶，這類放款金額在10萬元、甚至更低的案子，由於放款金額太低，要送信保大概也「送不出去」，但不論是放款10萬，或是50萬，均可計入放款戶數的統計，因此也有很多行庫採「少量多餐」的方式來衝戶數。

行庫主管私下指出，到底對小企業戶數的放款結構如何：「比對一下中小企業信保基金所受理的承保案，以及行庫戶數增加的數目就可看出端倪」。

現在為了交差政策放款任務，公股行庫一片絞盡腦汁、「奇招百出」之外，客戶則是最大受益者，有行庫高層即私下指出，很多過去利率要收3.5％或是4％的客戶，「現在只收1.5％」，比起從前利率至少低了200點（1點是0.01百分點），而且在大家競拚業績之下，連不動產擔保品都免了，也使行庫直呼：「客戶是最大贏家」。

八大行庫中小企業放款 將破17萬戶

財政部對八大公股行庫中小企業放款最新統計出爐。截至11月底，八大行庫的全體中小企業放款戶數已增至16萬4,928戶，預計今年底可破17萬戶，放款餘額4兆1,460億元。其中，3千萬元資本額以下的戶數11月底已增至12萬8,590戶，可望在今年底破13萬戶，放款餘額1兆2,546億元。

以各大行庫11月中小企業放款排名來看，放款總金額的前三大分別是一銀、合庫、台企銀的6,923億元、6,570億元和5,243億元；總戶數最多前三名則為台企銀32,312戶、合庫31,334戶、一銀25,681戶。

以月增量觀察，中小企業放款戶數11月戶數較10月增加的前三名，包括一銀增加1,138戶、台企銀增加971戶、合庫增加829戶。

今年4月初開始，八大行庫的中小企業放款及3千萬元資本額以下小企業放款由行政院列管，其中資本額3千萬元以下的小企業戶，八大行庫共增加30,154戶，而全體中小企業戶數增加34,908戶。

八大行庫的中小企業放款量今年6月衝破4兆元，創新高水位。在此之前，從去年10月直至今年5月，各大行庫合計的中小企業總放款金額一直維持在3兆9,000億至4兆元之間。

相關人士指出，蘇揆在今年4月初召公股行庫董總，要求力拚中小企業授信，特別是資本額3千萬元以下的小企業貸款，自此之後，八大行庫的中小企業總放款金額「扶搖直上」，而且擴張速度明顯加快。

今年6月之後，放款金額不僅破4兆元，更在10月已破4兆1,100億元，等於四個月內就增加近千億元放款量。