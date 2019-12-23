富域國債信佳 避三低一高風險

採「淨外國資產」創新投資，聚焦償債後資產仍豐厚主權國，阿聯、卡達脫穎而出

工商時報 魏喬怡
「富域知旅 財富典藏」說明會23日舉行，出席貴賓新光投信總經理陳文雄（左起）、工商時報社長陳國瑋、新光投信董事長劉坤錫、Stratton Street投資長Andy Seaman、利安資金管理總監陳毅方、新光投信海外基金經理人林育弘及中東市場專家徐榮川共同進行研討。圖／顏謙隆
「富域知旅 財富典藏」說明會23日舉行，出席貴賓新光投信總經理陳文雄（左起）、工商時報社長陳國瑋、新光投信董事長劉坤錫、Stratton Street投資長Andy Seaman、利安資金管理總監陳毅方、新光投信海外基金經理人林育弘及中東市場專家徐榮川共同進行研討。圖／顏謙隆

「低成長、低利率、低通膨」的三低時代將在2020年重現，市場預期波動加劇、投資難度加大。面對高波動的環境，新光投信攜手合庫銀行與工商時報於23日共同舉辦「富域知旅．財富典藏」投資展望會，並請到英國顧問Stratton Street投資長Andy Seaman現身說法，為投資人打開新興市場債投資新視野，吸引250名投資人到場聆聽。

合作金庫商業銀行協理黃慧文首先致辭，新光投信成立27年，資產管理風格穩健、商品也相當多元化、ETF規模已達500多億元，2020年預期全球景氣緩慢成長、寬鬆貨幣政策立場不變，在低利甚至負利率的環境下，富域國債券更顯特別，可打破傳統指數配置來投資新興債，提供更穩健的報酬。

新光投信董事長劉坤錫則表示，2020年雖有三低，但會有「一高」就是不同的金融商品都會有「高波動」，面對這樣的環境，更需要留意「風險控管」，因此，2020年1月6日上市的「新光新興富域國家債券基金」打破傳統，採「淨外國資產」（NFA，Net Foreign Asset）的概念投資，這也是英國顧問Stratton Street帶來的新投資模式，讓台灣固定收益領域有新的認知、投資觀念，在穩健中求合理報酬。

工商時報社長陳國瑋指出，2019年就財經媒體來看是個「意外之旅」，過去難得一見到同一年「股債齊漲」、「恐慌指數沒人管、沒有任何風險意識」今年都發生了，但投資市場不可能「天天過年」，2020年更要有風險意識，再去追求收益；明年進入三低一高的環境，一高除了高波動，也「高負債」對應到金融商品上就是會出現違約，但富域國家是低負債國家，償債力高、違約率低，可望有更好的收益、配息力。

新光投信海外基金經理人林育弘指出，新光新興富域國家債券基金與其他新興債券基金不同的是，它不只有息收，更追求資本利得，打破傳統債券指數配置的投資方式改以NFA投資法，並且以投資等級債為主，追求「總報酬率」，運用Stratton Street專業債券模型創造債券投資新藍海，適合作核心資產配置。

林育弘指出，「富域國家」指的是償還國家總合債務後，還有豐厚資產的主權國家。基金主要鎖定據「淨外國資產」（NFA）評估標準得到三顆星以上的國家。舉例來說，卡達就是其一，它不只是全球最大液化天然氣出口國、全球人均GDP排名世界第一、2022年還將舉辦世足賽，在沙漠中建立八座有「空調設備」的球場。

再如阿拉伯聯合大公國，它是海灣國家第二大經濟體，僅次於沙烏地阿拉伯、石油蘊藏量為全球第七大，天然氣蘊藏量達全球第八大。首都阿布達比發展石油、天然氣；杜拜為商業、金融、觀光、貿易中心。2017年增設全球第一個AI部長，為全球第一個在政府單位增設此一職位的國家。

林育弘指出，該基金預計在2020年1月進場，目前模擬投組存續期為9.4年、持有32檔、國家分布十國，平均信評為投資級A，主要投資卡達20％、阿拉伯聯合大公國20％、墨西哥15％、美國10％、沙烏地阿拉伯10％。

林育弘強調，富域國家債券有三大特點：一、國家財政體質強健；二、與其他市場關聯性低；三、優質標的投資價值高。投資特色是高CP值、低信用風險（以投資等級債為主）、低匯率風險。

林育弘強調，NFA淨外國資產價值投資法有四大特點：一、避開國家違約；二、避開市場急跌；三、避免外匯波動；四、降低流動困擾。與傳統追蹤指數權重的方法不一樣，傳統是以發債最多的國家往往占投組較高權重、專業經理人配置全球負債最多國家的資產比例高、追蹤國家債信品質，若採傳統指標可能產生誤導。

工商時報 魏喬怡

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