富域國債信佳 避三低一高風險

「低成長、低利率、低通膨」的三低時代將在2020年重現，市場預期波動加劇、投資難度加大。面對高波動的環境，新光投信攜手合庫銀行與工商時報於23日共同舉辦「富域知旅．財富典藏」投資展望會，並請到英國顧問Stratton Street投資長Andy Seaman現身說法，為投資人打開新興市場債投資新視野，吸引250名投資人到場聆聽。

合作金庫商業銀行協理黃慧文首先致辭，新光投信成立27年，資產管理風格穩健、商品也相當多元化、ETF規模已達500多億元，2020年預期全球景氣緩慢成長、寬鬆貨幣政策立場不變，在低利甚至負利率的環境下，富域國債券更顯特別，可打破傳統指數配置來投資新興債，提供更穩健的報酬。

新光投信董事長劉坤錫則表示，2020年雖有三低，但會有「一高」就是不同的金融商品都會有「高波動」，面對這樣的環境，更需要留意「風險控管」，因此，2020年1月6日上市的「新光新興富域國家債券基金」打破傳統，採「淨外國資產」（NFA，Net Foreign Asset）的概念投資，這也是英國顧問Stratton Street帶來的新投資模式，讓台灣固定收益領域有新的認知、投資觀念，在穩健中求合理報酬。

工商時報社長陳國瑋指出，2019年就財經媒體來看是個「意外之旅」，過去難得一見到同一年「股債齊漲」、「恐慌指數沒人管、沒有任何風險意識」今年都發生了，但投資市場不可能「天天過年」，2020年更要有風險意識，再去追求收益；明年進入三低一高的環境，一高除了高波動，也「高負債」對應到金融商品上就是會出現違約，但富域國家是低負債國家，償債力高、違約率低，可望有更好的收益、配息力。

新光投信海外基金經理人林育弘指出，新光新興富域國家債券基金與其他新興債券基金不同的是，它不只有息收，更追求資本利得，打破傳統債券指數配置的投資方式改以NFA投資法，並且以投資等級債為主，追求「總報酬率」，運用Stratton Street專業債券模型創造債券投資新藍海，適合作核心資產配置。

林育弘指出，「富域國家」指的是償還國家總合債務後，還有豐厚資產的主權國家。基金主要鎖定據「淨外國資產」（NFA）評估標準得到三顆星以上的國家。舉例來說，卡達就是其一，它不只是全球最大液化天然氣出口國、全球人均GDP排名世界第一、2022年還將舉辦世足賽，在沙漠中建立八座有「空調設備」的球場。

再如阿拉伯聯合大公國，它是海灣國家第二大經濟體，僅次於沙烏地阿拉伯、石油蘊藏量為全球第七大，天然氣蘊藏量達全球第八大。首都阿布達比發展石油、天然氣；杜拜為商業、金融、觀光、貿易中心。2017年增設全球第一個AI部長，為全球第一個在政府單位增設此一職位的國家。

林育弘指出，該基金預計在2020年1月進場，目前模擬投組存續期為9.4年、持有32檔、國家分布十國，平均信評為投資級A，主要投資卡達20％、阿拉伯聯合大公國20％、墨西哥15％、美國10％、沙烏地阿拉伯10％。

林育弘強調，富域國家債券有三大特點：一、國家財政體質強健；二、與其他市場關聯性低；三、優質標的投資價值高。投資特色是高CP值、低信用風險（以投資等級債為主）、低匯率風險。

林育弘強調，NFA淨外國資產價值投資法有四大特點：一、避開國家違約；二、避開市場急跌；三、避免外匯波動；四、降低流動困擾。與傳統追蹤指數權重的方法不一樣，傳統是以發債最多的國家往往占投組較高權重、專業經理人配置全球負債最多國家的資產比例高、追蹤國家債信品質，若採傳統指標可能產生誤導。