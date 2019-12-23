上海銀 全台商圈推行動支付

秉持百年老店普惠金融傳承，上海商銀開發多元通路力挺台灣Pay QR Code共通支付標準（下稱台灣Pay）。除了八大公股行庫外，上海商銀以民營銀行之姿力挺推動台灣Pay，相當令圈內人士印象深刻。

對此，上海商銀總經理陳善忠在受訪時指出，在兩岸三地可說是百年老店的上海商銀，對於支持普惠金融向來不遺餘力，由於台灣Pay透過QR Code掃描建立起共通支付標準，不論對消費者或商家客戶都有幫助，因此上海商銀已對旗下各分行展開總動員，各分行也都積極向外推展周邊店家使用台灣Pay。

陳善忠進而指出，目前上海商銀對於應用台灣Pay的應用場景開發，從傳統市集、電商、電玩到連鎖店家與IoT運用，可說愈來愈趨多樣化，他相信台灣Pay將是一般民眾在日常生活裡，食、衣、住、行、育、樂支付工具中重要的一環，同時也可以讓微型商店、攤販、小農、街頭藝人都能普遍受惠，實現普惠金融的願景。

上海商銀涉足「普惠金融」起步非常早，除了現在最為外界所熟知的兩岸三地跨境金融業務之外，其實早在民國4年開辦「一元存款」的散戶存款業務，就是上海商銀，之後更在台灣先推動24小時ATM，上海商銀亦與財金公司攜手在國銀之間打頭陣，為接軌國際再寫下新頁。

之後包括財金公司推出金融函證區塊鏈、開放API等電子金流業務，乃至於推動台灣Pay，上海商銀都積極參與，對此陳善忠分析，台灣市場不大，倘若QR Code掃碼等行動支付方式過於零散，對消費者及商家都不好，因此該行大力支持台灣Pay這個「國家級」行動支付平台擴張市場板塊。

陳善忠也分析，國內智慧型手機普及，以及行動支付的生態逐漸形成，因此，台灣Pay並不是以市場競爭為目的，而是政府在建置共通且安全的QR Code行動支付平台，這是一個基礎建設，就如同所有的刷卡機因為採用國際信用卡Visa/Master/JCB的規範，因此可說用同樣的「支付語言」進行信用卡交易，同樣的，台灣Pay也是在整合現有讓消費者眼花撩亂、不知所措的各種QR Code，因此善用「台灣Pay」QR Code共通支付標準，將可透過跨銀行、跨品牌且易於支付平台串接特性，如此一來整個台灣Pay支付生態圈，將從小微商家到傳統店家進而到電商或大型百貨通路都能納入支付範圍，創造國內及跨境的全方位電子金流服務。

對於上海商銀近二年來深耕布局台灣Pay成果，陳善忠指出，除協助分行週邊商家導入台灣Pay收款外，也配合新北市政府在著名觀光景點如三峽鶯歌老街、深坑平溪老街，及板橋小農市集等推廣「新北ｅ起Pay」，增加各地商圈行動支付的普及率。

今年上海商銀則更著重於協助傳統市集支付轉型及技術業者的資訊串接服務，目前已成功導入台灣Pay收款的傳統市集，如中和興南夜市、永和樂華夜市、新店、樹林及八德的興仁夜市、淡水中正美食廣場，以及台北市環南市場等。另外，在知名連鎖業者如名留集團、小林髮廊、怡客咖啡、茶湯會、蕃茄村等皆導入台灣Pay，且均有相當不錯的成績。