華南挺都更 主辦世界明珠300億元聯貸案

華南銀行統籌主辦南港「世界明珠」建案新臺幣300億元聯貸案於12月23日由華南銀行董事長張雲鵬與南榮開發名譽董事長林學圃、董事長張昌平、元瑞開發及智凱開發董事長王中正以及13家金融機構代表共同簽署聯貸合約。

本聯貸案主要是支應「世界明珠」開發案所需資金，由華銀統籌主辦並擔任管理行、臺銀共同主辦，參貸行包括臺企銀、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫7家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票5家票券公司，共計14家金融機構參貸，短期內即完成新臺幣300億元的募集，顯示銀行團對「世界明珠」開發案的熱烈迴響。

「世界明珠」基地原為南港輪胎舊廠區，由四位地主採合建方式辦理都市更新，該案因基地緊鄰南港五鐵共構車站，並規畫有綠廊、空橋串連南港車站與北部流行音樂中心，生活機能完善、交通便利。

本開發案預計興建兩棟商辦及六棟住宅大樓，總樓板面積達7萬坪，其中兩棟商辦落成後將成為南港首屈一指的A級辦公室，聯強國際已以每坪百萬元購買12層做為全球營運總部使用，而六棟住宅大樓則採豪宅規格設計，面向南港山系，以及北部流行音樂中心草坪，氣勢磅礡，將成為金字塔頂端客群的首選。

過去南港地區工廠林立、鐵路縱橫，被稱為「黑鄉南港」，2015年台北市政府啟動「東區門戶計畫」，將南港華麗轉身為兼具交通轉運、軟體、生技、會展、流行音樂五大功能的都市再造區域。

2016年11月總統蔡英文即指示公股行庫應積極參與都市更新，擴大推動能量，華銀身為公股行庫的一員，邀集有相同理念的金融同業共同響應政府政策，力挺都市更新，四年後，東區門戶計畫逐漸落實，世界明珠絕美的外觀與結構，將宣告南港文藝復興時代的來臨，也代表政府大力推動的都市更新政策在南港地區開花結果。

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