國銀年終PK 兆豐8個月最肥

離農曆年僅剩一個月，備受各界關注的金融業年終獎金行情也陸續揭曉。其中，公股行庫今年年終行情目前由兆豐銀拔得頭籌，固定獎金2個月再加上績效、超盈餘獎金、員工紅利等，合計兆豐銀平均總體獎金可望將近8個月水準。

同為公股行庫的合庫銀，去年員工年終加績效、紅利等已有約6.5個月水準，今年合庫的獲利增加，董事長雷仲達已指示人資主管「今年一定要比去年多」。根據合庫內部研議，今年年終上看7個月，創下合庫歷年來的新高行情。

民營銀行方面，國泰世華銀、台新銀均表示，年終獎金主要連結公司績效、部門績效及個人表現等，其中，台新銀特別透露，由於2019年公司整體績效表現佳，「預計今年年終獎金平均將比去年提高1個月」，台新主管指出，若再依員工績效差異不同，績效佳者最高可超過12個月。

民營銀行已陸續舉辦年終尾牙，接下來就是員工最高興的「現金入袋」～年終獎金發放，台新、中信、玉山、富邦均表示會在春節前發放。已民營化的公股行庫大多分二個批次領取，2個月的固定獎金在農曆年前發放，其他的績效、變動獎金等由於必須根據業績，須待會計師簽證確認金額，因此最晚會在六月底之前入帳。

國營背景的台銀、土銀、輸出入銀行的獎金發放，「日期」相當特殊，必須在預算通過之後才能領取，因此不能稱之為「年終」獎金，僅能以考績、績效獎金稱之，通常在每年7、8月才拿到，行情都是4.4個月。

富邦金表示，每年都會視年度獲利狀況於年前發放年終獎金，平均約4～6個月，最終數目仍視各子公司獲利及個人績效表現而定。然而，就算年終看似月數比不過，金控業現在為符合市場薪資競爭力，每年均會依員工績效定期辦理調薪，像富邦金近年平均都有3％～5％的調幅，該行表示，明年也應該有此水準，員工可以期待。

目前一銀、華銀兩家行庫今年的年終、績效、超盈餘、紅利等獎金，若以目前的獲利表現來看，華銀約可超過5個月，一銀則估計可超過7個月。華銀主管表示，若以近幾年來的平均水準來看，華銀的員工平均年薪約18.2個月，亦即年終績效獎金再加上紅利，大約有6.2個月左右行情。

一銀高層指出，一銀行員的平均年薪大約在21個月左右，其中績效及年終獎金就超過7個月。彰銀則指出，去年平均核發年節獎金2個月，以及績效獎金3.1個月，合計約5.1個月，今年至少將超過去年水準。