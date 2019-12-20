阿里港股狂漲 飆上207港元創新高

大陸網路巨擘阿里巴巴11月底香港上市以來股價狂飆，美港兩地流通特性股價均不斷攀升，20日阿里港股再收新高207港元，股價突破其美股最高水平創新高，穩居大陸市值王之外更不斷緊逼超越美國市值前列公司。

阿里巴巴美股19日收漲0.06％報210.13美元，續創收盤價新高。受此激勵，阿里港股20日也全日走強，盤中一度達到208.4港元的新高價位，收盤報207港元折合美股價格212.39美元，為收盤價新高。

阿里美股20是盤前也一度升0.81％報211.83美元，持續保持上漲勢態。

阿里巴巴11月26日以176港元發行價在港上市，前3個交易日迎來強勢連漲，股價一度突破200港元，但隨後又經歷4連跌的調整至190港元水平以下。但隨後幾個交易日阿里港股呈現穩定向上勢態，12個交易日漲約10％回到200港元以上並突破新高股價。

阿里港股20日也發布公告，與全球發售有關的穩定價格期已於2019年12月20日結束，穩定價格操作人瑞信已在期間內於國際發售全數7,500萬股的超額配額股份。穩定價格操作人於穩定價格期內概無就穩定價格而在市場上買賣任何股份。

市值方面，阿里港股上市時以逾5千億美元市值，落後美國科技5強FAAMG與波克夏海瑟威位居全球第7。日前阿里巴巴股價一度反超美國科技五強之中的臉書，不過隨即又被臉書追回，臉書美股19日收盤市值逾5,800億美元，阿里20日港股盤中高點208.4港元時，市值約5,740億美元。

不過阿里港股上市後以飛快的漲幅，市值已經超越波克夏海瑟威（截至美股19日收盤約5,530億美元）。但隨著Aramco空降資本市場，阿里依然維持全球市值第7大公司的位置。

近日阿里則再次做出相當幅度的組織架構調整，整合是當中關鍵字。技術高管各升一階，阿里雲智能事業群總裁張建鋒卸下CTO重任，專注領到阿里雲這個技術引擎幫助其他業務發展。金雞母之一的廣告行銷平台阿里媽媽則與淘寶天貓連結的更為緊密，尋找收入增長點。

此前熱議的「新零售」則已逐漸無聲無息，指標業務盒馬將由B2B事業管理，料是為整合盒馬供應端能力，平緩盒馬虧損狀態。著重供應端整合而非設法擴大收入端，也象徵暫無明顯增長的新零售不再是阿里當前的發展重心。