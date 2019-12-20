首超蘋果 華為登手機二哥

儘管在美國制裁下，華為手機的「超蘋果追三星」藍圖也已完成一半，華為消費者業務CEO余承東近日指出，華為2019全年手機出貨約為2.3億支，預計今年會超越蘋果成為全球手機出貨量二哥。

在2019年初，華為傳出全年手機出貨量目標為2.5至2.6億支，但該預期數字在5月華為被美列入實體清單後產生變化，縮減至2億甚至以下，不過隨著部分豁免、大陸市場拉升等利好，目標又恢復至2.3至2.5億支水平，有調研機構更對華為充滿信心，認為其全年能完成2.51億支出貨，相當於沒有受美國前的目標水平。

騰訊新聞報導，余承東近日在華為內部會議上表示，華為2019全年手機出貨量將在2.3億支左右，目前已經超過蘋果，有望首度成為全年手機出貨量二哥。

余承東指出，2.3億支手機出貨已完成華為的全年目標，同時還有最後一個月的時間可以進行衝刺。他也稱，主要是大陸市場的強勁表現，彌補華為手機在海外的虧損。

按Strategy Analytics數據，2018全年華為手機出貨量達2.058億支，僅以微幅差距落後蘋果。2019年10月22日，華為手機銷量突破2億支，較2018年快上64天，繼續以驚人速度回應美國的制裁。

Strategy Analytics上周的報告更樂觀指出，2019全年華為手機出貨量有望達到2.51億支，繼續以超過20％的驚人增速成長，大幅領先出貨量下滑至不足2億支的蘋果。不過該預估認為，手機龍頭三星年內有所提振，出貨量可望再度突破3億支，扭轉下滑趨勢重回雙位數增長。

華為消費者業務手機產品線總裁何剛在2018年底曾表示，目前全球手機大環境不好，但余承東仍為2019年設定2.3至2.5億支手機的高標期望。而余承東自己在年初時則信心喊出，全年目標在2.5至2.6億支。且由於受到美國壓制，華為決定轉移供應來源至他國。

韓聯社指出，華為企業溝通部副總裁宋凱20日在韓國表示，因為美國日益增加限制，華為決定2020年加大在韓國採購的力度，包括三星電子、SK海力士、LGD等業者有望受益。

華為2019年在韓國採購額突破111.8億美元，略高於2018年的106億美元。同時，華為目前正評估在韓建設研發中心的可行性，預計在2020上半年做出決定。