開拓數位金融新藍海 臺網助力保險業

金融科技興起，金融生態創新空間無限。尤其保險業，隨著逐步開放網路投保商品險種與金額，不僅打造數位化保險市場已是大勢所趨，今年電子保單更首度突破600萬張，初估節省過億張紙本文件。

臺灣網路認證公司（TWCA）2013年起投入保險科技研發、發展專利技術，配合保險業辦理電子保單簽發作業自律規範，提供電子保單第三方認證服務。目前與20家產險、壽險公司合作。

臺網董事長李榮琳出席政治大學「台灣數位金融服務新藍海─數位認證、網銀與開放API之創新與挑戰」論壇時表示，臺網對於網路上身分認證相當專精，2016年響應政策成立TWID身分識別中心，持續開拓連結各單位身分識別系統，包括：內政部自然人憑證、金融機構晶片金融卡、網銀帳號密碼等，提供一站式網路身分識別服務。

為了持續提升方便性及開拓身分識別合作單位，TWID身分識別中心2018年與五大電信合作，透過連結手機門號登錄資訊的資料庫，建立以手機SIM卡及身分證字號為驗證基礎的Mobile ID行動身分識別服務；9月與中華郵政合作「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」，讓TWID身分識別中心的身分識別服務涵蓋範圍更廣。

李榮琳進一步表示，希望結合產業界創新科技與技術，找出讓消費者更方便的解決方案，提升產業競爭力，開創更大數位金融服務新藍海並打造安全的數位保險市場。

臺網與政大研擬在保護隱私與安全的前提下，協助保險產業導入用戶體驗更佳、驗證過程更嚴謹、安全性更高的Mobile ID行動身分識別，主要應用於兩種場景：一、以Mobile ID進行網路投保身分認證，方便性及安全性更高的手機門號認證方式，讓網路投保更加便利；二、透過保戶本人手機門號以Mobile ID完成身分識別並進行簽署，取代現行保戶以紙本授權進行電子作業的方式（即行動投保業務）。

為滿足保險業發展科技金融需求，臺網除協助保險業導入電子保單相關服務（例如電子簽章或保存），也發展保險科技，包括投保、核保及理賠服務生態圈。