新台幣12月又升值 壽險業先顧淨值 棄守避險

新台幣12月又升值，壽險業避險成本再度上揚，NDF（無本金遠期外匯）成本已拉高到4～5％，壽險業者表示，由於已進入今年最後一個月，不願再花大成本避險，年底先顧淨值比較重要。

壽險業者表示，12月到19日為止，新台幣雖升值1％，但其他亞幣也有升值，如韓元升值幅度比新台幣大，因此一籃子貨幣避險反而會有獲利，不必再加買NDF；同時對投資人、尤其是外資而言，12月單月獲利已不重要，不用再花太多避險成本去穩獲利。

但是可以確定的是2019年壽險業匯兌成本將再創新高，前十月已達2,287億元，今年全年極可能逼近2,500億元、創歷史新高，不過壽險業者說，新台幣升值讓壽險業負擔極高的匯兌成本，可是同時台股也大漲，今年壽險公司因股市大賺不少，可以彌補匯兌成本。

新台幣對美元今年上沖下洗，波動度極大，也嚴重影響壽險公司每月獲利，如5月新台幣急貶近2.3％，壽險業單月即大賺297億元，但6月新台幣馬上又急升1.7％，單月避險成本高達300多億元，9月之後又因外資匯入推升新台幣，讓壽險業承受極大的匯損壓力。

壽險業者表示，12月至今新台幣急升1％以上，NDF避險成本更攀高到4～5％以上，已「避不起」，加上12月外資開始放假，壽險業決定「棄守」，不再增加避險部位，只要不嚴重影響獲利，年底先顧淨值比較重要，畢竟明年金管會就要以淨值比作監理指標，這項指標會因資本市場波動急速變化，比傳統資本適足率（RBC）更容易觸及金管會的警戒線。

壽險業者指出，2020年新台幣匯率會如何，沒有人能預估，就像現在還不到月底，誰也說不準新台幣匯率會不會又在亞幣中獨強；第二是每年避險成本絕對金額一定持續增加，因為壽險業資產增加、國外投資部位擴大，但避險成本占海外資產比率普遍維持在1％多，仍算控制得宜。

三是短期內台股仍看好，資金不撤的情況下，新台幣就有升值的壓力，年底壽險公司可不增加避險比重，但外匯價格變動準備金這幾月收回極多，部分公司可能就會面臨準備金警戒水位，要增提或不得再動用。