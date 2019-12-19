龍哥風格 央行從雲端走向接地氣

「更透明開放的貨幣政策」是中央銀行總裁楊金龍的施政重點，他在2018年2月26日上任總裁時便強調要穩定匯率及讓政策更開放透明，近兩年他也逐步樹立央行的「龍哥風格」，這次取消M2目標區及擬以調整公開市場操利率取代重貼現率，都反映央行政策比過往更貼近市場現實，也更接地氣。

楊金龍上任第一年，開放改革就密集三連發，交出亮眼成績單，首先是基於貨幣政策更有效溝通及更透明化，首開央行風氣之先，於2018年6月理監事會後記者會開直播。其次是同年9月央行理監事會議提早一小時舉行。接下來在2019年1月央行啟動臉書（Facebook）帳號揪民眾來按讚，展現開放改革提升貨幣政策透明化的決心。

在導入數位技術，打出直播科技牌後，楊金龍還親上火線，對社會大眾解說金融帳持續淨流出的意義及影響，同時積極參與民間學術單位及工商團體的邀約，進行經濟議題研討會與題演講，期能廣納各界對國家經濟發展有利的建言，做為擬訂未來貨幣政策的重要參考資訊。

至今年10月，他再打出第四彈，在參與學術座談會的專題演講中，主動釋放將取消訂定M2目標區的訊息，並且在昨日年終理監事會後記者會正式宣布，將由M2成長參考區間取代。更加碼預告接下來的開放第五彈，從善如流，計畫由更貼近市場的公開市場操作利率取代重貼現率，做為未來政策指標利率。

楊金龍接掌央行不到兩年，開放已經打出五彈，接下來可預見還有更多的新改革措施出籠，但對於他就任時宣示的穩定匯率、緊盯熱錢兩大目標卻是一點也不肯鬆手，那就是有關開放國內新台幣NDF（無本金交割遠期外匯），還是堅決說「NO」，因為他認為這勢必會造成熱錢炒作匯率，新台幣大幅波動下，可能直接引爆金融市場大地震。