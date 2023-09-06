32元保衛戰!新台幣貶7.2分、收31.967元

美國聯準會（Fed）官員談話偏鷹，國際美元指數走強，人民幣表現持續疲軟，並驅動主要亞幣「跌跌」不休，新台幣兌美元6日開盤即走弱，隨外資加重匯出力道，午後一度貶至最低31.974元，已逼近盤中波段低點31.99元，終場收在31.967元、貶7.2分，匯價已連四個交易日收黑，總成交量17.44億美元，創近一個月最大量，新台幣短線再度面臨32元保衛戰。



匯銀主管表示，台股6日回檔修正，終場下跌53.45點，外資賣超80.74億元，匯市操作也偏向匯出，外資一早就有匯出動出，且午後匯出規模擴大，新台幣一度貶至31.974元，而出口商眼見匯價貶至31.9元上方，積極進場拋匯，抵銷新台幣盤中貶勢，「若非出口商賣美元，新台幣早就跌破32元！」，而央行在32元價位上布置賣單，但匯價被出口商打下來，還不用靠央行阻貶。



根據央行統計，美元指數上漲0.21％，主要亞幣繼續走貶，日圓貶值0.31％、新台幣貶0.23％、新加坡幣貶0.15%，而人民幣在人行干預下僅小貶0.02％；韓元則小升0.01％。



匯銀主管分析，新台幣近期一路貶值，大抵不脫兩大因素導致，首先是「跟著人民幣波動」，目前人民幣在7.3價位上方盤整，整體還未見反彈跡象；其次是受到Fed官員談話影響，未來是否停止升息還是不確定，美元指數稍稍轉強，非美幣別集體承壓。

「接下來就看人民幣！」，匯銀主管指出，市場觀察人民幣是否繼續貶值，若人民幣跌破往前波低點7.35價位， 新台幣才較有可能貶破32元整數關卡；而時間點來看，因人行對於人民幣中間價沒放手，預估央行也是跟著人民幣走勢在調節，目前央行在32元布置賣單，新台幣要快速破32元也有難度，短線先在31.8元至32元之間震盪。



匯銀主管也說，日圓近期偏弱，主要是受美債殖利率走升影響，Fed升息沒說要停止，美債殖利率撐在高檔，除非殖利率明顯下來，或是日本央行明確發表將干預的言詞，否則日圓將繼續弱勢。