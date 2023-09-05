會員專區
儲值
訂購
訂閱電子報
看報紙
2023.09.05 星期二
機械展
台灣權王
FB
LINE
TG
IG
工商時報 - 閱讀財經新聞的第一選擇
會員登入
即時
焦點
證券
證券首頁
期貨
2023Q2財報
7月營收報
台股逐洞賽
理財
基金排行
房市
名家
專題
專題首頁
青年就業悶鍋
大陸經濟突圍
年度財經好書
美國期中選舉
中共20大登場
人物
書房
書房首頁
全球財經周報
書房嚴選
好書推薦
主題書展
雜誌精選
英文進修
熱門排行
出版社專區
樂活
樂活首頁
美食饗宴
旅遊休閒
養生保健
愛車天地
時尚消費
生活風格
藝文特區
影音
商情
商情首頁
智慧機械
大健康
金融．理財
房市．建材
科技．綠能
消費．時尚
產學．管顧
社企．公益
看報紙
各版頭條
全版閱讀
線上讀報
線上表版
會員專區
新聞檢索
搜尋
企劃專輯
期貨論文徵集
多元信託
亞洲CSR大獎
客服中心獎
代銷業評鑑
智能博覽會
數位金融獎
新居住時代
首頁
焦點
存匯
新台幣開盤貶2分 為31.9元
新台幣開盤貶2分 為31.9元
中央社
2023.09.05
新台幣示意圖。圖／本報資料照片
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.9元開盤，貶2分。
新台幣
中央社國內財經
中央社
會員登入
即時
焦點
證券
證券首頁
期貨
2023Q2財報
7月營收報
台股逐洞賽
理財
基金排行
房市
名家
專題
專題首頁
青年就業悶鍋
大陸經濟突圍
年度財經好書
美國期中選舉
中共20大登場
人物
書房
書房首頁
全球財經周報
書房嚴選
好書推薦
主題書展
雜誌精選
英文進修
熱門排行
出版社專區
樂活
樂活首頁
美食饗宴
旅遊休閒
養生保健
愛車天地
時尚消費
生活風格
藝文特區
影音
商情
商情首頁
智慧機械
大健康
金融．理財
房市．建材
科技．綠能
消費．時尚
產學．管顧
社企．公益
看報紙
各版頭條
全版閱讀
線上讀報
線上表版
會員專區
新聞檢索
搜尋
企劃專輯
期貨論文徵集
多元信託
亞洲CSR大獎
客服中心獎
代銷業評鑑
智能博覽會
數位金融獎
新居住時代