外匯探搜｜弱勢日圓不易反轉 日銀干預也難見效

日圓兌美元匯率在8月的最後一周，貶至146～147區間，為十個月的低點。這個區間，已經突破了2022年9月日本銀行（央行）進場干預、阻貶日圓的關卡。

去年9月，日圓在跌破145價位、創24年新低匯率後，日本財務省對外證實已進場干預匯市，宣示了打擊投機活動的決心。然而，干預動作雖一度奏效，日圓卻再次走貶，一度跌至151日圓兌1美元的價位，於是日銀在去年10月又進行了兩次干預。

日圓兌美元自去年10月以後一度轉強，回升至130日圓兌1美元，但在距離上次日本當局干預匯市將近一年後的2023年8月底，日圓兌美元匯率又再次跌回146～147干預區間，使得市場都在問，日銀會再次干預嗎？

日圓一度止貶轉升，與日銀干預無關

日圓匯率近期在跌破146價位後，雖然日銀並沒有馬上像去年一樣進場干預，但財務大臣鈴木俊一曾表示：「感受到匯市的壓迫感」。市場解讀這次的口頭干預，為七級評估中的第四級，若是到了第七級，便會作出干預。市場因此開始揣測，日銀何時會進場干預匯率，時間點難道會落在9月嗎？

筆者卻認為，干預的動作究竟在9月或10月、還是跌至150關卡，乃至於155的價位才出現等問題，其實都不是重點。因為，日銀進場干預，只能對日圓匯率產生宣示性的作用，並不能阻止日圓貶值。從日銀一貫的做法和立場來推估，不太可能進行更大幅度的積極干預，如此一來，日圓匯率應該會持續維持弱勢。

日圓匯率去年能一度止貶走升，是美國聯準會（Fed）放出放慢升息步伐的風聲，使得美元走弱，讓美日利差開始收斂。加上日銀放寬殖利率控制曲線（YCC）政策，把10年期公債殖利率實際上限從0.5％提升至1％，致使得圓有了被追捧的理由。由此可見，日銀是否干預匯率，雖然會產生小幅影響，卻難以扭轉趨勢。

美日利差有可能再次擴大

對照去年與今年，局勢並不相同。目前市場普遍認為，Fed的升息周期已接近尾聲，進一步升息機率不高，明年年中之後甚至有降息機會。然而，這個市場共識仍有變數。Fed在年底前，意即9月、11月、12月，還有三次的利率決策會議，就算在動作上真的不再升息，還是有機會在口頭上宣稱要保留升息彈性。如此一來，就足以打破市場對美國降息的預期心理了，也表示美元在未來幾個月仍有走強的空間。

相對而言，日圓匯率在中短期內，似乎沒有支持走強的因素，日本與美歐的利差沒有收斂的跡象。2023年初至今，Fed共升息100個基點，至目前的5.25％～5.5％；歐洲和英國央行則升息了175個基點，日銀卻依然維持負利率和超級寬鬆貨幣政策。這正是近期美元匯率上漲，歐元、英鎊匯率從年初以來也見走強，日圓卻持續走貶的原因。

總而言之，即使日銀出手干預，力道應該與去年類似，也難以逆轉因美日利差因素而使日圓走貶的趨勢。短期內，日圓兌美元跌破去年151.97低點的機率不小，今年下半年甚至有可能創下32年來的新低匯率價位。

（文／FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正）

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