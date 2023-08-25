新台幣本周升值9.2分 周線終止連五黑

市場觀望美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，國際美元指數續獲支撐，主要亞幣回檔，加上台股走跌拖累，新台幣兌美元25日回測31.8元價位，終場收在31.850元、貶5.5分，匯價終止連三升，整體交投清淡，總成交量僅13.47億美元。新台幣本周升值9.2分，周線由黑翻紅、終止連五黑。

匯銀主管表示，台股25日下跌289.29點，外資結束連四個交易日買超，轉為賣超337.28億元，匯市操作則篇雙向，整體來看有進有出，加上股利匯出需求已大減，使得新台幣匯價「貶不上去」，市場除觀望稍後傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會上的鮑爾談話外，也反映新台幣受人民幣牽制，在人行穩匯下，人民幣貶不破前波低點，連帶新台幣也走入區間盤整格局，後續估持續在31.7元至32元間徘徊。

根據央行統計，美元指數彈升0.77％，主要亞幣全面回檔，尤其日圓重貶0.49％跌幅最深，其次為新加坡幣下挫0.24%、韓元貶幅0.2％、新台幣小貶0.17％、人民幣回檔0.15％。

匯銀主管表示，在鮑爾發表談話前，Fed幾位官員提出偏鷹派言論，連帶使部分AI類股逢高賣出，美股收跌下，台股跟著下跌近300點；新台幣走勢則如預期在31.85元上下震盪，盤中仍有部分外資匯入，主要是看好台股後市，而下午外資轉為匯出，等於是在觀望中稍稍操作而已，並無明確方向。

另有外匯交易員說，近期匯市瀰漫濃濃觀望氛圍，本周一直在等待鮑爾談話，而周四則因輝達財報亮眼帶動，新台幣單日強升1.31角，但只反映1個交易日，周五又回歸觀望氣氛，整體交易冷清清，外資近期雖有匯入，但整體並無明確方向，全球匯市主要跟著美元波動，而美元能否續強，就看鮑爾談話是鷹或鴿。

交易員指出，預計鮑爾發表談話仍不會把話說死，維持高利率觀望一陣子的基調，加上7月美國耐久財指數開低，市場預測長期資本支出慢慢縮手，顯示高利率影響出現，Fed貨幣政策不會只看通膨，將以整體經濟數據考量，而後續預料「美元短強」，短線震盪走強，「突然給一個下馬威」，亞幣就相對承壓。

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