熱錢回流 新台幣強升1.5角

美元指數自高點回落，新台幣兌美元開盤升值5.6分，隨著台股盤中一度漲逾200點，台幣升勢加大，盤中一度大升1.51角至31.775元，衝破31.8元關卡。

標普全球公布美國綜合PMI初值降至50.4，美元指數周三自近二個月高點回落；美元指數(DXY)收跌0.19%至103.36。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.87元開盤，升5.6分。開盤至今交易區間為31.775元至31.87元。

市場將關注聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會上發表的談話，周四早盤美元指數回彈至103.9，但因外資短期熱錢回流，新台幣隨台股強勢上攻，目前新台幣兌美元匯率31.782元，大升1.44角，呈現股匯齊揚。

近三天外資連買台股共逾200億元，但匯市量縮狹幅，新台幣匯價本周前三日維持在31.9元之上整理之格局。

輝達（Nvidia）財報及展望優於預期，盤後股價應聲飆漲，也帶動台系AI相關族群今(24)日買盤歸隊，多頭主帥台積電(2330)跳空開高率台股收復月線大關，集中市場今早盤中漲點在170至210點之間，仍在月線以上狹幅震盪。

繼輝達（Nvidia）公布財報後，本周在美國懷俄明州登場的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，將是匯市後續走向的關鏈。在台灣時間周五晚間，Fed主席鮑爾將發表談話，需提防國際股市波動加劇的可能，也勢必將牽動全球匯市表現。

（時報資訊 沈培華）