匯市交投急凍 新台幣震盪收31.926元

在傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年登場前，全球匯市一片冷清，市場交投急凍，外資休兵加上進出口商觀望，整體氣氛冷到不行，新台幣兌美元23日開盤偏升，陷入狹幅震盪格局，終場以31.926元、升1.2分作收，匯價連二個交易日收紅，總成交金額縮小至10.195億美元。

匯銀主管表示，台股23日開高走高，盤中最高一度達16,588.51點，終場收16,576.9點，上漲139.29點，三大法人買超86.44億元，外資繼續買超59.01億元，但匯市操作偏觀望，成交量大幅縮手，靜待稍後全球央行年會登場，市場緊盯美國聯準會（Fed）主席鮑爾在會中談話內容。

根據央行統計，美元指數反彈0.64％，主要亞幣升貶互見，日圓走升0.25％、新台幣及人民幣各自升值0.04％；相較下新加坡幣貶值0.18％、韓元貶值0.31％。

「交投冷清清，整體交易體感很冰冷」，匯銀主管表示，新台幣本周陷入狹幅區間震盪，新台幣早盤偏升，主要是跟著日圓及人民幣走，盤中最高31.905元，但整體少了題材帶動，外資及進出口商交易量都不大，終場僅升值1.2分。

外匯交易員表示，外資沒動作，新台幣暫時在31.92元上下徘徊，後續除緊盯全球央行年會，稍晚輝達財報表現也是重中之重，勢必牽動美股科技股走勢，也影響後續全球資金動向。

交易員指出，美元指數短線就有撐，而大陸經濟發展存在隱憂，人民幣走勢將牽動新台幣匯率；整體來看，短線新台幣趨貶格局並未改變，持續往32元整數大關方向測試。

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