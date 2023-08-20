將破32年歷史紀錄?日圓走勢需考慮1條件

近周來的國際匯市，又讓美元拿回主導權。國際金融市場定錨基準的美國10年期公債殖利率，8/17收於4.30，創下2007年底以來的最高水平，成為美元走強的最大支撐，美元指數（DXY）上漲到103.45， 為近3個月以來最高水平，導致非美貨幣倒成一片，新台幣、日圓兌美元匯率顯得特別弱勢，新台幣出現逾9月個新低的31.942元，日圓亦進一步貶至146.39 。

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正分析，日本央行依然維持負利率和超寬鬆貨幣政策不變，美日利差進一步擴大，日圓兌美元持續疲弱到150～151區間的32年歷史紀錄「機會非常大」，但是需注意的是，146價位是去年9月日本當局入市干預日圓的關鍵價，因此日圓續貶的前提是「日本官方不強力干預」！

渣打銀行財富管理進一步分析，儘管美元指數（DXY）技術上已呈現超買，但美國10年期公債殖利率衝高，繼續支撐美元走強，因此美元指數的任何下跌都可能只是短暫現象，估測近期美元指數漲幅可能會放緩、並在103.5附近盤整，尤其市場焦點正在轉移到聯準會Fed主席鮑威爾本周在傑克遜霍爾全球央行年會上的講話。

楊傲正指出，今年日本央行總裁植田和男對於負利率和超寬鬆政策立場，與前任總裁黑田東彥並未有太大改變，植田和男至今仍舊認為日本持續穩定實現 2％的通膨目標「仍有一段距離」，要繼續耐心地實施殖利率曲線控制（YCC）下的超寬鬆貨幣政策。 日銀的此項政策態度，FXTM 富拓認為，即使日本央行出手干預，力度預計也應與去年類似，也較難以逆轉日圓兌美元的疲弱，尤其兩者之前有明顯的套利空間，短期日圓匯率很有機會再次貶破歷史價位151.97的水平。

日圓兌美元匯率8/16上衝146元，下個門檻價150在望。資料來源／StockQ

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