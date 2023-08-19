Q3新台幣貶勢最凶 外幣投資該怎麼操作？

第三季新台幣的貶勢超乎預期，讓外幣投資人覺得操作難度拉高許多。 事實上，以投資角度而言，現階段非美元貨幣都不建議貿然介入。

今年上半年受惠外資大舉買超台股，表現相對抗跌的新台幣，如今卻是兩樣情。

第三季以來，美元指數跌了不到0.4％，同期間，疲弱許久的人民幣兌美元小幅升值約0.5％，日圓、韓元兌美元則都貶值不到0.3％，唯有新台幣重貶近2％，兌美元價格最低一度下挫至31.99元，創去年11月以來新低。

彭博指出，新台幣之所以淪為第三季貶勢最凶的亞幣，是因科技業展望不如預期，外資拋售台股，且適逢股票除權息旺季，外資將七月獲利加股息一齊匯出，再加上台灣投資人擁抱投資標的為海外債券的ETF（指數股票型基金）、出口商因美元上漲而惜售美元等因素，都導致資金外流，並估計新台幣短期內仍處於弱勢格局。

8月10日，美國公布七月消費者物價指數（CPI）年增率3.2％，低於原預期的3.3％，數據出爐後，美元指數一度因市場認定通膨降溫而出現短線賣壓，跌破102的整數關卡，但旋即反彈，隔天新台幣兌美元走勢也依舊疲軟，當周貶值1.07角至31.798元，周線連四黑。

布局美元 伺機等前波支撐點

「美國最新的CPI數據，不影響美元續強、新台幣與日圓續弱的趨勢。」外匯專家李其展認為，先前在新台幣兌美元30元附近價位有投資美元的人，現在可以開始分批獲利了結；若看好美國仍會升息，有意再加碼美元，加碼幅度要縮小，不宜超過先前的三分之一，比方說，在新台幣兌美元30元時換了1萬美元，現在再加碼的金額，就別超過3千美元。

空手者則須考量未來美國經濟數據可能不如預期，升息機率也連帶下降，目前新台幣兌美元在31.8元附近，會否跌破32元都充滿未知數，即使跌到去年32.33到32.35元的低點，也僅有不到2％的空間，短線上難期待明顯獲利；現在若想進場，不妨伺機等候近期能否回到31.4到31.5元前波支撐點，再酌量買進。

有人撥的算盤是，現階段投入美元，即使賺到的價差有限，至少能享受逾3％的美元定存利息，但往後半年或一年內，萬一美國暫停升息，甚至啟動降息，導致美元走貶，就得承受「賠掉的價差侵蝕利差」的風險了。

日本不干預匯市 日圓難轉強

至於國人密切留意的日圓，日本央行七月底宣布計畫外購債操作，並暗示允許日本十年期公債殖利率可達到一％後，日圓兌美元匯價從138元開始一路走貶，如今已跌破145元關卡。

日本的新計畫啟動後，摩根大通發布報告指出，日圓兌美元9月將貶至147元，年底貶至150到152元，但「日圓先生」榊原英資近日公開表示，日本再度干預匯市的機率不高，再加上美國升息已差不多到頂，日圓將於年底升至130兌1美元，瑞銀也看好日圓年底來到128兌1美元。

不過，從現階段日本央行再次採取寬鬆措施來看，日圓不易轉強。李其展指出，現在日圓兌美元會持續在140到145元之間來回測試，若日本央行繼續秉持不干預態度，除非全球股市拉回，避險資金重回日圓懷抱，否則無法排除跌至150元的可能。

近升息尾聲 買歐元勝率不高

至於另一項主要貨幣歐元，歐洲央行（ECB）七月最新政策會議宣布提高三項主要利率各一碼，符合市場預期，但更值得留意的是，ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）這回首度提到九月可能祭出暫停升息的選項。

「整體來說，ECB的措辭不如先前強硬了。」保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，歐元區7月CPI為5.3％，雖低於6月的5.5％，但依舊位於歷史相對高檔，且遠高於ECB設定的2％目標值，基於高利率、高通膨率恐導致短期經濟前景惡化的擔憂，歐洲將逐漸接近升息終點。

由此來看，不論想賺取價差或利差，買歐元的勝率都不如美元，現今不建議列為外幣投資的首選。

人民幣有機會見近15年低價

人民幣方面，自中國8月8日公布七月進、出口數據皆低於預期後，匯率應聲走貶，離岸人民幣兌美元現今已貶破7.3元關卡，美國銀行、法國興業銀行都認為，人民幣兌美元年底前有機會看到約15年來最低的7.4元價位。

李其展建議，人民幣兌美元跌至7.3元前，都算進可攻、退可守的價位，但若跌破7.32到7.33元的去年低點，就是走為上策了。

以投資角度而論，現階段的外幣操作空間不大，除了美元適合小幅買進，其餘都不推薦；有旅遊換匯需求者，則一律分批買進為宜。

（張舒婷）

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