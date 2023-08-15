美元高利吸金 7月人民幣存款餘額續下探

中央銀行15日發布7月銀行人民幣存款餘額，在美元高利吸金效應下，當月銀行人民幣存款餘額持續下探，月減37.95億元（以下金額單位均為人民幣）或2.28％，降至1,625.29億元，已連續12個月呈現下滑，續創2013年12月以來、逾九年多來新低。



央行指出，7月外匯指定銀行（DBU）月減77.24億元或5.71％至1,275.44億元，同創2013年12月以來新低，其中，法人戶已連14個月下降、個人戶已連29個月減少；至於7月國際金融業務分行（OBU）則反向月增39.29億元或12.65％至349.85億元。



央行官員分析，DBU餘額持續下滑，主要是法人戶把匯回的股利等盈餘轉為美元定存，加上出口貨款結售等因素所致；而本月OBU餘額上升，則是因為法人戶資金調度需求，從大陸匯回股利等投資所得帶動。



根據央行統計，國銀人民幣業務自2018年起就開始逐年衰退，去年底人民幣存款正式跌破2,000億元大關，且近期去年以來美元高利優勢下，人民幣存款餘額已連續12月下降，7月降至1,625.29億元，距離前低2013年11月的1,551.23億元已不遠。



央行官員表示，個人戶投資理財考量，美元利率優勢仍在，散戶大幅轉進美元，持續減持人民幣存款，整體下降趨勢仍未看到反轉；至於法人戶方面，近期主因支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，造成餘額大減。



觀察目前銀行各天期人民幣存款利率，最高各為1個月期永豐銀行3.05％、3個月期為陽信銀行1.9％、6個月期為高雄銀行2.1％、9個月期為土地銀行1.35％、一年期為陽信銀2.2％，但各天期最高利率有條件限制，並非所有存款適用此利率。至於中銀台北轉存款利率，1個月期利率為2.3％、3個月期2.2％，6個月期2.2％、9個月期2.2％，一年期則為2.25％。



另，7月匯款總額單月大減366.9億元或35.9％。央行官員表示，DBU帳戶匯款下降，主因法人戶三角貿易貨款減少，加上國內資金調度需求也下滑，而OBU帳戶匯款也下滑，則因本月有大型法人戶匯往大陸規模減少，就使整體匯款總額減少。

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