台幣一度貶破31.8元 央行點出2關鍵原因

受到輝達收盤股價重挫近5%，以及美超微財測不如預期，股匯雙殺，台股跌勢逾200點，新台幣兌美元再度貶破31.8元價位，從7/18以來，台幣以迅雷不及掩耳之勢，從「30字頭」貶到「31.8」，貶勢之所以如此兇猛，央行表示，主要是受到外資賣超台股，及7、8月股利較多進而匯出所致。

今天台股AI伺服器概念股殺聲隆隆，指標股緯創跌幅超過5%，技嘉、廣達、緯穎一度被摜殺至跌停，台股季線失守；受此影響，台幣以31.78元開出，一度貶至31.82元，使得「守匯」力道31.8元差點破功。

央行外匯局長蔡炯民日前指出這一波新台幣急遽走貶，主要是受到外資賣超台股，以及7、8月領到股利匯出較多的原因，但整體並未失序。7月外資本金淨匯出47億美元，加計股利、盈餘匯出共70億美元，換算股利與盈餘匯出約23億美元。

證交所統計，7月外資及陸資（不含外資自營商）賣超台股839.4億元，8月至昨天為止賣超419.8億元，等於不到1個半月外資賣超台股超過1259億元。

匯銀人士分析，近期適逢台股密集發放現金股利，外資匯出力道強勁，國際美元持續走強，新台幣隨亞幣走貶，雖出口商逢高拋匯，但仍不敵外資匯出力道。

由於8月仍為外資股利匯出主要季節，匯銀人士認為，近期內新台幣匯率易貶難升，一旦「31.8」關卡失守，很可能會快速挑戰32元大關，不過最後還是要看央行老大何時出手。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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