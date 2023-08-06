美元、歐元翹翹板 利率拉著匯率跑

美國主權信用評等上周被惠譽突襲下調至AA+，從市場的角度來看，此次降評幾乎未對市場造成實質影響，「股神」巴菲特的波克夏海瑟威投資公司繼續購買總額100億美元的美債。星展銀行財富管理指出，市場現在的焦點主要集中在期間溢價報酬，以及大家可以接受的「合適」定價方式。

對於外匯市場的影響，市場原先也以為可能會引起外匯市場的避險需求，星展銀行財富管理團隊分析，考慮到美國“軟著陸”的普遍觀點，避險情緒的影響其實有限，美元指數（DXY）回升至102.62、碰到季均線後，隨即走軟到102 。反之，疲軟近2周的歐元，兌美元匯率在8/2的1.094止跌回頭，沒有碰到季均價1.091，上周最後一個交易日8/5走升至1.101 。

持續調整的美國利率政策，對國際匯市的短期走向亦有所影響。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議再次如市場及星展集團的預期升息一碼，將聯邦基金利率（FFR）上限升至5.50％。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉評估，美國經濟活動、消費者和企業信心、勞動市場和金融市場狀況的數據，Fed認為已經達到一個漫長的等待和觀望階段，且可能會持續到明（2024）年中。

星展集團預期，FFR將維持不變至2024年中，第3季Fed將開始降息，年度FFR將降至4.50％；此外，美國經濟成長率也將從目前的約2％放緩至1.2％左右。

相對上，星展集團研判，歐洲央行（ECB）則可能尚有一次升息的機會，此舉對匯市的影響，即美元的表現會受到壓抑。儘管如此，星展集團仍然預期，美元指數（DXY）尚未出現大幅度走弱的跡象，並認為DXY仍可能呈現區間震盪格局；ECB總裁拉加德也警告，因升息導致金融狀況收緊並抑制需求，歐元區經濟疲軟。意即，就算美元指數難以強勢，歐元也沒有什麼推升的動力。

陳昱嘉表示，在這樣的市場環境下，歐元兌美元升值的空間將相對有限；星展集團的匯率預估，第3季底和第4季底分別為1.05和1.06。若以技術面評估，歐元兌美元再度回升至1.12的壓力後便會回弱，這也顯示歐元的升值空間受限。

美元指數並未如預期出現避險功能，8/5回跌到102。資料來源／StockQ

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