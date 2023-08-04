我外匯存底穩居全球第四 央行仍看好美債

中央銀行4日公布7月底我國外匯存底金額為5,664.93億美元，連十個月走揚，且連九個月創歷史新高，較6月底增加16.59億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，第一是外匯存底投資運用收益，第二是主要貨幣對美元升值幅度大，對外匯存底帶來正貢獻，我國外匯存底持續穩居全球第四。

蔡烱民指出，7月國際主要貨幣對美元升值，歐元升值1.29％、英鎊升值1.85％、日幣升值2.14％、新加坡幣升1.79％、瑞士法郎升3.11％、人民幣升1.55％、澳幣升0.72％，主要貨幣對美元升值帶動下，使我國外匯存底持續增加。至於投資運用收益，7月收息為正常水準，並沒有特別多。

不過，7月下旬新台幣波動大，且全月貶值貶值0.94％。蔡烱民表示，新台幣今年以來是「上上下下」，但若看新台幣名目有效匯率，去年底為100.8、7月降至100.3，大致上持平；這波新台幣貶勢反映市場，但以供需整體來看，並沒有明顯失序，央行沒有進場做太多調節調節。

蔡烱民表示，7月外資賣超台股，就金管會統計，外資本金淨匯出47億美元，而央行統計是加計股利、盈餘，匯出約70億美元左右，股利與盈餘匯出約23億美元。根據央行統計，截至7月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5,915億美元，約當外匯存底104％。

另，對於近期信評公司惠譽（Fitch）調降美國債信評等，是否會影響美債表現，以及央行資產配置。蔡烱民強調「影響不大」，第一，從等級最高「AAA」降至「AA+」，風險權數不受影響，美債還是安全及流動性最高；第二，觀察主要工業國，債信評等在「AAA」的國家很少，即使美國被降評，仍高於日本、英國、法國等主要國家。

至於央行外匯存底資產配置是否調整，蔡烱民說，央行資產配置是動態調整，但此次降評影響不大，從安全性及流動性角度，美債還是全球最好的選擇標的之一；就央行立場，資金到期會繼續投資，並視當下經濟情勢進行動態調整，美國被降評只是其中考量因素之一。

至於其他國家外匯存底，根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至6月底3兆1930億美元、日本至6月底1兆1202億美元、瑞士至6月底8092億美元，印度至7月21日為5378億元、香港至6月底4173億美元、新加坡至6月底3167美元、沙烏地阿拉伯至6月底4179億美元、韓國至7月底為3975億美元。

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