央行放手 台幣成7月最弱亞幣

台股31日下挫，外資加大股利匯出，及日圓急殺，新台幣開盤續貶，終場收在31.43元兌1美元，貶值4分，匯價連二黑，總成交量19.835億美元，因中央銀行放手，7月新台幣累計貶值達2.95角，月線連四黑，且單月重挫0.94％，直接貶為最弱亞幣。

匯銀主管表示，台股31日大跌147.5點，拖累新台幣續跌，因外資賣超88.41億元，短線操作仍是調節賣股匯出，尤其拿到現金股利後偏匯出，至少出去逾10億美元，使得總成交量增至近20億美元。統計7月以來新台幣一路貶不停、累計貶近3角，預料8月仍是現金股利發放旺季，不排除繼續回測，先看是否貶破31.5元重要心理關卡。

據央行統計，7月主要亞幣普遍走升，以馬來西亞幣飆漲3.84％最強，其次泰銖強升3.75％、韓元勁揚3.38％、新加坡幣走高1.94％、日圓升幅達1.88％、人民幣大漲1.62％、菲律賓披索升值0.57％；唯二貶值的是印尼盾跌0.58％，新台幣更是下挫0.94％、淪為最弱亞幣。

匯銀主管指出，美國本周將公布7月非農就業數據，雖然通膨已降溫，但市場預期就業動能將維持強勁，支撐國際美元指數反彈，因就業數據亮眼帶動，保留9月再升息的可能性，短線美元欲弱不易，亞幣將再次承壓。

美國就業數據若如預期強勁，提升9月美國升息可能性，國際美元將有撐。匯銀主管認為，外資8月預料將持續匯出，且若現金股利匯出量加大，預估新台幣8月續貶機率高，月線可能連五黑，且一旦貶破31.5元關卡，下一步恐加速向31.8元靠近，甚至不排除見到32元價位。

「新台幣第三季持續偏貶機率較高」，匯銀主管預期，9月美國聯準會（Fed）釋出的結論，將左右全球匯市走向，若確認升息告終，新台幣才可能大舉走升，但在真正啟動降息前，美元指數因利差優勢，年底回到「2字頭」應是無望。

主要亞幣方面，近期匯市反映日本央行放寬收益率曲線控管（YCC）波動幅度，上周日圓受激勵大漲，但31日隨即下殺，顯示市場對此題材反映已告段落，後續關鍵仍是日本通膨情況，若物價壓力迫使日本改變貨幣政策，屆時日圓才可能完全反轉走強。