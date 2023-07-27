新台幣收31.238元、升1.4分 他曝這時反攻

美國聯準會（Fed）再升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，國際美元指數未受激勵，反回落至100附近，主要亞幣齊反彈，新台幣兌美元27日早盤一度升破31.2元價位，終場收在31.238元、升1.4分，連三個交易日收紅，總成交量僅13.945億美元。

匯銀主管表示，台股終場收17,241.82點，上漲79.27點，三大法人買超96.99億元，外資回補台股買超103.3億元，匯市操作也偏向匯入，激勵新台幣早盤一度升至最高31.156元，午盤後外資匯入力道縮手，新台幣升幅收斂，終場僅小升1.4分。

根據央行統計，美元指數下跌0.51％，主要亞幣多走升，日圓升值0.48％最強，其次為新加坡幣升值0.33％、人民幣升值0.21％、新台幣升值0.04％，近日強勢的韓元反而重貶0.53％。

匯銀主管指出，Fed升息1碼符合市場預期，鮑爾會後談話耐人尋味，後續仍有升息可能性，市場解讀是「鷹、鴿」並存，為後續決策保留空間，外資在匯市操作仍偏向保守，仍是雙向偏觀望，新台幣27日陷入狹幅區間震盪，預料新台幣後續仍是走區間格局，短線估在31元至31.5元區間內整理。

外匯交易員指出，Fed再次升息，但美元指數卻是相對走跌，顯然美元對於升息題材已無感，美元指數回落至100附近，雖短線仍有撐，但反轉訊號已逐漸浮現，但高利率將維持一陣子，利差因素仍在，美元低檔有撐，新台幣等主要亞幣蓄勢反彈，最快第四季大舉上攻。

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