外資大撤退 台幣上演連四貶

本周進入「超級央行周」，美、歐、日三大央行均將召開利率決策會議，外資熱錢持續撤出，在利率決策出爐前先行回防，匯出估逾10億美元，造成新台幣24日盤中一度大跌1.5角，終場收在31.352元兌1美元，為半個月來新低價，重貶1.12角，且已連四個交易日收黑，總成交量18.445億美元。

匯銀主管表示，新台幣7月以來上下震盪加劇，尤其近日升貶幅動輒1角以上，上周合計重貶達3.47角，加計24日再貶1.12角，近四個交易日累計已貶值4.59角；7月以來則是貶值2.17角或0.69％，淪為最弱亞幣。

根據央行統計，7月隨美元回檔，主要亞幣普遍走升，以泰銖強升3.09％為強，其次為韓元及日圓各大漲2.95％、2.45％，馬來西亞幣升勁揚2.06％、新加坡升值1.87％、菲律賓披索走高0.94％、人民幣小漲0.82％；至於印尼盾小貶0.2％，新台幣貶幅0.69％最憔悴。

「新台幣近期重貶，外資熱錢外逃影響最大」，匯銀主管指出，台股24日終場收17,033.61點，外資賣超達195.19億元，且加大匯出力道，「一早就大舉落跑」，主導整體盤勢走貶，午後在出口商月底拋匯需求下，新台幣貶幅才略收斂，短線不排除續測31.5元重要心理關卡。

匯銀主管認為，目前一方面有台股股利匯出需求，另一方面是台股近日修正，加上國內電子廠對未來展望不是太樂觀、紛紛下調財測，外資紛紛高檔獲利了結；另本周聯準會（Fed）將開會，外資此時先調節、熱錢回防不難想像，隨美元指數反彈，近日主要亞幣都趨貶，央行也順勢而為，「放手讓新台幣貶」。

值得注意的是，24日盤中新台幣匯價一度跳出31.5元，貶幅超過2.5角之多，簡直嚇壞市場，後續才證實是虛驚一場。匯銀主管說明，主因是台北外匯市場出現錯價，後續已做修正，盤中確實的最低價為31.392元。

展望後市，匯銀主管強調，「美元指數要大幅走弱，還不到時間」，目前Fed仍未明確放棄9月升息可能性，只要還保留這個選項，美元指數將獲支撐，市場先靜待本周Fed會後結論，觀察市場解讀是偏鴿或鷹，預料新台幣後續還是維持區間震盪格局，短線估續在31元至31.5元區間整理。

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