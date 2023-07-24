人民幣、美元不夠看？最強貨幣竟是「它」

在投資人熱烈討論「去美元化」、「人民幣國際化」之際，不少業內人士卻發現，歐元才是近期全球貨幣市場的王者，甚至寫下問世20多年以來的最強紀錄。周一（24日），歐元兌美元匯率一度來到1.1146，逼近18日觸及的17個月高點1.1275。

去年受到俄烏衝突與能源危機影響，歐元顯得格外疲弱。去年此時，全球匯市交易員親眼見證了歐元兌美元失守1比1關卡的歷史性一幕。然而歐元從去年9月跌至與美元平價以下的低點以來，已經飆漲逾18％。

外媒報導指出，把歐元與歐元區貿易夥伴國的貨幣進行比較，可以看出歐元問世20多年以來表現曾從未如此強勁。歐元兌人民幣匯率目前接近3年來的最高水平，本月稍早甚至衝破了標誌性的8關卡，歐元兌日圓與英鎊也都在今年大幅走高。

不過歐洲國家顯然不會太樂見歐元走強，因為今年下半年全球經濟成長速度可能放緩，強勢歐元不利歐元區商品出口，尤其是在中國與日本等其他貿易大國貨幣紛紛貶值的情況下。

Insight Investment外匯主管Mark Dragten指出，歐元走強絕對是歐洲央行的一大擔憂，而由於歐洲向中國出口大量產品，強勢歐元恐削弱歐元區產品的吸引力，進一步拖累歐洲經濟成長。

（中時新聞網 賴宇萍）

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