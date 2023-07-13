新台幣放量強升1.52角 收31.086元

美國通膨顯著降溫，國際美元指數疲軟，主要亞幣集體反彈，新台幣兌美元13日開盤隨即走升，盤中升勢一去不回頭，連續升破31.2、31.1元價位，即使央行極力阻升也擋不住，終場以31.086元、強升1.52角作收，已連三個交易日收紅，創6月29日以來逾兩周新高收盤價，總成交量20.41億美元，則為6月21日以來最大量。

台北股匯再度雙漲，台股重返萬七大關，盤中最高一度來到17,223.86點，大盤指數終場收17,061.4點，上漲99.37點，漲幅0.58％，成交量4,648.11億元，三大法人買超196.31億元，外資大舉買超202.18億元。

匯市方面，外資買超台股並積極匯入，加上出口商眼見新台幣走升，趕緊進場拋匯，即使投信海外投資持續匯出，央行也進場積極阻升，但力道不敵外資，午盤後最高升至31.042元，升值幅度一度逼近2角，終場強升1.52角。

新台幣近日上沖下洗，匯價猶如雲霄飛車一路走升，13日升幅達0.49％，創下今年3月23日以來最大升幅；新台幣近三個交易日合計已強升2.99角。

根據央行統計，美元指數重挫1.13％，主要亞幣持續全面反彈，又以韓元強升1.15％升幅最大，其次為日圓及新加坡幣分別彈升0.86％、新台幣升值0.49％、人民幣也升值0.42％。

匯銀主管表示，美國消費者物價指數（CPI）顯著下降，加上美國就業數據出現修正，市場解讀美國聯準會（Fed）升息放緩，激勵新台幣跟著亞幣走升，加上外資狂買台幣，匯入力道不小，加上出口商一直拋匯賣美元，新台幣一開盤就大舉走升，但投信海外投資款持續匯出，加上央行積極進場買匯調節，但力道仍不敵外資及出口商。

匯銀主管也直言，「最近市場很瘋狂」，前幾個交易日貶值，緊緊三天內就把上一波貶幅收復回來，匯市體感就像「重力加速度」，匯價貶值是慢慢貶，升值速度卻是又快又急，後續預估新台幣將先往30.9元年線測試。

另有外匯交易員說，目前數據上亞幣將持續走強，但就整體經濟數據來看，亞洲國家尚無實質熱絡的出口支撐，短期匯市還是會受到美國政策影響，亞幣要吹響反攻號角，預計最快到9月經濟狀況好轉，亞幣走強將更為明顯。

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