新台幣狂殺難止血？她曝這2國貨幣是關鍵

美國聯準會升息預期再起，外資頻賣超使新台幣兌美元貶值壓力沉重，上周累計貶1.95角、貶幅0.62%，有外匯專家預估，新台幣不排除下探31.5元心理關卡。資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，受日圓、人民幣貶不停影響，亞洲貨幣一個都逃不掉。

陳鳳馨強調，在大陸、日本央行的現行貨幣政策下，日圓與人民幣不斷貶值，這對亞洲貨幣影響非常大，從日圓來看，有「日圓先生」稱號的經濟學家榊原英資，近期預測日圓可能會貶到160元兌1美元，與目前的144日圓兌1美元相比，可能要再貶值1成左右，這個幅度非常大。

至於人民幣的貶值同樣備受矚目，陳鳳馨分析，人民幣貶不停，從貨幣政策的角度來看，它就是代表貨幣政策引導的貨幣貶值，人民幣目前已經貶到7.22到7.25元人民幣兌1美元，看起來大陸央行無意阻擋人民幣在短線持續走貶的趨勢，採取動作只是想要換取時間以避免快速貶值，所以市場預期，人民幣未來會貶到7.3至7.4元兌1美元。

陳鳳馨認為，當日圓跟人民幣貶不停，新台幣絕對逃不掉，因為大陸與日本都是亞洲超級出口導向的國家，而且這兩國的貨幣皆已有一定程度的國際貨幣態勢，因此，日圓與人民幣貶值，對亞洲貨幣影響非常大。

陳鳳馨進一步分析日圓跟人民幣貶值背後的關鍵，全世界現在出口導向國家都面臨出口不振的情況，加上受到貨幣政策影響，日本央行仍維持極度寬鬆貨幣政策，而且美國7月、9月可能還要再升息，到年底之前還要再升2碼，她提到，美國升息幅度跟日本負利率利差很大，才是日圓貶不停的關鍵，至於人民幣貶值，更重要的是原因是經濟成長幅度不如預期。

陳鳳馨總結，大陸是製造業大國，人民幣貶值同時也會降低出口價格，導致亞洲出口國家被迫非要貶值，當然也就會影響到新台幣，在日本、大陸寬鬆的貨幣政策沒有改變之前，預期亞洲貨幣還是趨向於弱勢。

（中時新聞網 邱怡萱）