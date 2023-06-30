人民幣中間價跌50個基點 逾7個半月低

人民幣兌美元中間價創逾7個半月低。官方30日開出的中間價報7.2258，較29日7.2208，下調50個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，30日展開人民幣（下同）1,030億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。

30日無逆回購到期，公開市場單日淨投放亦為1,030億元，本周淨投放規模達5,570億元，較上周略低。

路透統計，本周逆回購到期總額4,160億元，集中在首3日，29日及30日均無到期。

（工商時報 楊晴安）

又再貶！日圓貶破145 人民幣探7個月新低

亞洲貨幣30日表現疲弱，日圓兌美元匯價一度貶破145大關。同時，受到中國大陸景氣復甦緩慢影響，人民幣也貶至7個月新低。

早盤中，日元兌一美元貶到145.07，是去年11月以來最低點，季線貶幅有機會在8%以上，目前則在144.68到145.07區間徘徊。匯銀人士認為145價位是干預重要參考，但全球主要貨幣都齊貶的話，日本政府進場也沒什麼意義。

中國大陸官方資料顯示，6月當地製造業PMI（採購經理人指數）雖回升至49，但已經連續3個月都在景氣榮枯點50以下，故還是視同萎縮狀態。匯市開始交易時，在岸人民幣匯價一度貶至去年11月份以來最低，也就是7.2615兌一美元。

路透社指出，大陸國有銀行業者本周在境內與境外同步出脫美元，目的就是阻貶人民幣。不過，馬來西亞最大商業銀行Maybank認為，人行的寬鬆政策以及經濟數據不夠亮眼，人民幣想要強的話困難度頗高。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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