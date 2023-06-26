連五黑 新台幣貶9.7分收31.017元

端午連假後補貶再現，連假期間國際局勢動盪，地緣政治衝突升溫，台北匯市26日開盤即補跌，新台幣一早即貶破31元整數大關，最低觸及31.025元，終場重貶9.7分、以31.017元，匯價連五黑，並創去年11月27日以來的七個月新低，總成交量18.26億美元。

連假後台北股匯同步補跌，台股開低走低，大盤指數終場收17,059.24點，下跌143.16點，跌幅0.83％，成交量2,977.32億元，三大法人賣超215.39億元，外資及陸資賣超251.63億元。

匯市方面，雖然出口商月底拋匯力道不小，但不及外資持續大舉匯出，新台幣開盤不久就貶破31元關卡，盤末央行則進場防守，稍微穩住新台幣貶勢，全日貶值0.31％，創5月31日以來最大貶幅。

根據央行統計，美元指數上漲0.14％，26日主要亞幣倒成一片，且貶幅都不小，又以韓元重貶1.09％貶幅最深，其次為日圓貶值0.75％、新加坡幣貶值0.68％、人民幣下挫0.56％、新台幣貶值0.31％，貶幅反而相較緩和。

匯銀主管表示，外資在連假後擴大匯出力道，匯出金額占總成交量一半以上，單日匯出逾10億美元以上，而出口商雖適逢月底拋匯出籠，但賣壓完全不及美元買盤，「出口商基本上是擋不住」，央行則在31.02元價位上積極布單，不讓新台幣貶值過快，盤末新台幣在盤末貶幅未再擴大。

匯銀主管認為，新台幣走勢如預期，不意外在連假後首個交易日就貶破31元關卡，本周進入月底，以當前外資匯出金額來看，預料外資至月底前應會繼續匯出，新台幣區間震盪格局不變，估在30.8元至31.05之間徘徊。

但匯銀主管也說，由於台股仍維持強勁，也尚未跌破萬七關卡，短暫對於新台幣而言多少帶來支撐，而後續重點將是各項經濟數據表現，若美國通膨未能有效壓制，美國就如市場預期再次升息，屆時新台幣仍持續承壓。

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