日圓直直貶…匯率達滿足點轉向？觀察1事

瑞午連假的國際匯市，發生了大翻盤。日圓、歐元、澳幣兌美元都大幅走貶。其中，日圓承繼4月以來的「直直貶」，6/24匯率兌1美元已來到143.72的七個月來新高。以人民幣、新台幣兌日圓來計算，近五日匯率分別走升2.28％、1.92％，為本周主要外幣兌換日圓的冠、亞軍，超過兌歐元的1.80％、兌美元的1.68％。

新台幣兌日圓6/24的匯價來到4.65，創2006年、17年以來最好價位，1萬塊新台幣換日圓，一個月內就增加1,100日圓，對現在有日圓現金需求的民眾，十分划算。惟，日圓匯率是否已到了滿足點而轉向，日圓利差交易（yen carry trade）是觀察點。外匯交易商OANDA就提點，日圓兌美元貶到145.5～146.1，會是此波最佳買點。

OANDA亞太地區高階市場分析師Kelvin Wong指出，美元兌日圓近日現出現挺升，與市場解讀日本5月總體經濟數據有關，日本5月核心核心利率（不包括新鮮食品和能源）年增加速至4.3％，創下42年新高；而美元兌日圓和日經225之間的高直接相關性，也已經消散，日圓重新觸及2022年11月的水平143.23，如此令人震驚的市況，讓匯室交易員設定下一個關鍵阻力區為145.50/146.10 。

在持續貶值兩個月來，日圓匯率是否已到了滿足點而轉向，日圓利差交易（yen carry trade）是觀察點。元大寶華綜合經濟研究院指出，隨著美日利差縮小，日圓利差交易資金確實可能大量回流日本，但考量到海嘯後利差交易規模僅海嘯之前的三分之一，而美國債券總額卻持續大幅飆升，使利差交易規模占比大幅縮小。再加上日銀還要以一年至一年半時間建構新的貨幣政策框架，因此估計美日利差的縮小過程「是緩慢的」，預期日圓利差交易資金確實會有回流，但規模與影響皆相對有限。因此近期內難以靠著資金流入，大幅改變日圓匯率的方向。

新台幣兌日圓匯價來到4.65，是2006年來的最好價位。資料來源／Google財經

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