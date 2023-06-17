我續列美匯率觀察名單 央行：再溝通

美國財政部在台北時間6月17日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2022年全年，今年沒有任何貿易對手國被列為匯率操縱國，台灣則繼續被列入「一般觀察名單」中。中央銀行表示，將持續就總體經濟及匯率政策等議題，和美方溝通。

這份報告主要聚焦在享有巨額貿易順差、積極干預外匯市場，以獲得貿易優勢的國家。最新報告內容指出，被美國列入「一般觀察名單」共有七個，除了台灣之外，還有大陸、南韓、德國、馬來西亞、新加坡和瑞士，美國將密切關注這些貿易對手國的做法和政策。

對於台灣再度被美國列入一般觀察名單，央行也在第一時間做出回應。

央行指出，主要因台灣對美國商品及服務貿易順差達510億美元，以及經常帳順差對GDP比率為13.3％，觸及前兩項美方檢視標準。

央行進一步說明，同期間央行淨賣匯130億美元約占GDP1.7％，以及淨買匯月數小於八個月，均未觸及第三項美方檢視標準。

央行重申與美國財政部溝通管道順暢，雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

本次美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準，分別為：

(1)對美商品及服務貿易順差逾150億美元。

(2)經常帳順差對GDP比率逾3％或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口。

(3)淨買匯金額對GDP比率逾2％，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

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