午盤後豬羊變色 新台幣貶1.3分收30.385元

市場對風險情緒改善，美國金融股反彈，但美國科技股承壓，台股29日開低走低，新台幣兌美元早盤在出口商拋匯下，一度升破30.3元關卡，但午盤後豬羊變色，外資偏向匯出，新台幣升幅收斂並轉貶，終場以30.385元、貶1.3分作收，總成交量14.39億美元。

台北股匯市今雙挫，台股終場收15,701.48點，下跌128.83點，成交量2,108.38億元；三大法人賣超41.43億元，外資及陸資賣超20.69億元。匯市方面，早盤雖有出口商拋匯撐場，午盤後外資賣股偏向匯出下，新台幣小貶1.3分，整體匯市交投仍偏淡，持續觀望近期金融市場波動。

匯銀人士指出，近期金融市場動盪降溫，國際美元回檔修正下，加上今早盤出口商在30.3元上方拋匯出籠，新台幣一度升至30.29元，站上近一個半月新高，但午盤後豬羊變色，外資賣股並偏向匯出，兩大力道抵銷，終場由升轉貶。

匯銀人士指出，此次美歐監理機關危機處理快速，市場對於這波金融體系危機擔憂稍微降溫，但短線金融市場波動不小，預料全球匯市震盪將加大，新台幣近期盤中上沖下洗，外資轉趨觀望、雙向操作下，看不出明確方向。

但匯銀人士也說，目前已是月底、第二季底，出口商實質拋匯需求很大，預計至清明連假前將持續為新台幣帶來支撐，短線新台幣震盪偏升，將持續挑戰30.3元關卡。

根據央行統計，美元指數貶值0.45％，主要亞幣今升貶互見，新加坡升0.34％、韓元升0.21％，而日圓貶0.18％、人民幣貶0.06％、新台幣貶0.04％。

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