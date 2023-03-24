央行升息半碼 臺銀足額反映

中央銀行第一季理事會決議升息半碼，銀行存款掛牌利率隨之調升。值得注意的是，國銀龍頭臺灣銀行24日公布的調整幅度，不僅「升好升滿」足額反映，甚至出現超額反映，此次定期存款及定期儲蓄調整幅度0.125個百分點，活期性存款利率調整幅度0.125～0.170個百分點，調整最多的單項為薪轉活儲存款，超額反映調升0.17個百分點。

臺銀去年12月的利息調整，定期、定儲調整幅度0.115～0.125個百分點，活期調整0.125個百分點。觀察此次臺銀升息，一般定儲一年期的固定、機動利率皆調好調滿到0.125個百分點，調整後利率分別為1.6％、1.59％。在活儲存款上，從現行的0.575％，調整0.125個百分點，調整之後來到0.7％。

至於其他公股銀行及中華郵政，也陸續決定利率調整的新結構。其中，第一銀行、合庫銀行24日傍晚後已陸續公布，合庫銀活存及活儲存款均調升0.125個百分點，薪資轉帳戶調升0.165個百分點；一般定期存款與定期儲蓄存款方面，機動利率及固定利率一年(含)以內各期別均調升0.125個百分點，超過一年調升0.13～0.14個百分點；大額定期存款與定期儲蓄存款方面，機動利率及固定利率各期別調升0.12～0.125個百分點。一銀部分，這次各類存款調升幅度皆為0.125個百分點，並未超額反映。

依中央銀行網站的資料彙整，公股銀行最新調升利率後的一般定儲一年期的固定利率區間，在1.6％～1.635％之間。

對於利率市場的發展趨勢，公股銀主管分析說，央行後續雖還有空間升息，但也不排除視經濟情況可能停止升息，因此，民眾的定儲存款若希望受惠升息，可以選擇機動利率，但若評估央行有可能停止升息，則可以選擇固定利率，對定存族較為有利。

至於短天期的一個月、三個月定存，各銀行的固定利率、機動利率相差的幅度不高。銀行主管認為，民眾可以機動利率為主，而在一般房貸、個人信貸上，則因銀行利率調升，民眾將需要付出更多的利息支出。（相關新聞見A2）