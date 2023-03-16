熱錢湧入美元 新台幣貶3.9分收30.631元

瑞士信貸爆發財務危機，台股今（16）日開低走低，早盤就下殺百餘點，新台幣兌美元匯率也隨外資匯出走貶，最低一路貶至30.655元，終場收在30.631元、貶值3.9分，終止近期連三升，但市場觀望氛圍濃厚、交投相當清淡，總成交量僅9.13億美元。

台北股匯市今雙殺，台股終場收在15,221.12點，下跌166.47點，成交量2,417.8億元；三大法人賣超155.34億元，外資賣超121.87億元。在外資賣股並匯出下，熱錢湧入美元，新台幣今由升轉貶，但外資匯出力道不大，整體匯市氣氛清淡，總成交量不到10億美元。

匯銀主管表示，早盤台股下殺，外資偏向匯出，新台幣一度貶至30.655元，午盤後匯出力道縮手，出口雖有進場拋匯，但力道也不大，整體匯市操作相當平淡、流動性不佳，持續近期以來多日的觀望氛圍

匯銀主管指出， 歐美金融機構財務危機連環爆，市場持續緊盯後續狀況，已使美國聯準會（Fed）陷入兩難局面，導致近期國際美元持續盤整，「外資也猜不透」，改採雙向操作為主，預期國際美元短線將偏弱整理，新台幣仍預估在30.300元至30.900元大區間上下震盪。

外匯交易員則提到，影響美國升息動向關鍵，還有歐美金融機構危機是否仍有未爆彈，假如真的有金融危機，或是預期經濟衰退，基於美元避險需求，屆時國際美元預料會走強，市場變化迅速，匯市走向有待觀察。

根據央行公布，美元指數升值0.58％，主要亞幣多走貶，除具避險特性的日圓升值1.31％，其餘亞幣均貶值，韓元升值0.71％、新加坡幣貶值0.3％、新台幣貶值0.13％、人民幣貶值0.04％。

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