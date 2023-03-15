匯市交投清淡 新台幣小升2.8分收30.592元

美國聯準會（Fed）貨幣決策陷入兩難，全球匯市瀰漫觀望氣氛，新台幣兌美元今（15）日交投清淡，早盤隨外資匯入走升，但午盤後只剩進出口商實質拋補，終場以30.592元、小升2.8分作收，匯價連三升，總成交量縮小到僅13.09億美元。

台北股匯今雙漲，台股開高走高，終場收在15,387.59點，上漲27.17點，成交量2,428.61億元；三大法人賣超91.73億元，外資賣超69.59億元。外資雖賣超台股但並未匯出，早盤匯入推升新台幣早盤走升，終場升2.8分，市場持續觀望Fed決策。

「今天很清淡，大家還在觀望！」匯銀主管說，早盤台股上漲，外資偏向匯入，但午盤後外資匯入縮手，只剩下進出口實質拋補為主，整體匯市相當清淡，市場持續緊盯後續狀況，一方面留意矽谷銀行及其他金融機構的後續狀況，另一方面也觀察經濟數據走勢，Fed陷入兩難局面，導致國際美元要強不強、要弱不弱。

匯銀主管說，外資目前也不知道Fed未來動向，使外資操作持續雙向，預計在23日Fed公布利率決策前，整體匯市都將迷漫觀望氛圍，預期國際美元短線將偏弱整理，新台幣仍預估在30.300元至30.900元大區間上下震盪。

另有外匯交易員表示，即使美國CPI年增率符合市場預期，但還是在高檔位置，市場仍認為美國3月升息1碼，也有可能先暫停升息，後續繼續升，但研判不會像日前激進，升息週期應該會比預期快結束，直到美國升息循環真的結束，美元才可能真正回檔。

交易員指出，影響美國升息動向關鍵，還有美國流動性危機是否仍有未爆彈，假如真的有金融危機，或是預期經濟衰退，基於美元避險需求，屆時國際美元預料會走強，市場變化迅速，匯市走向有待觀察。

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