急升近2角！新台幣盤中衝30.6元

矽谷銀行倒閉事件衝擊全球金融市場，今早台股續下探測底，但市場轉向押注美國聯準會（FED）3月僅升息1碼，新台幣開盤升4.8分為30.80元，盤中隨著亞幣強彈，目前最高來到30.665元，升值1.83角，中斷連續四天的貶勢。

台北外匯市場，新台幣兌美元匯率今天以30.80元開盤，升4.8分。目前新台幣兌美元回升至30.6字頭，大升近2角，呈現股匯不同調。

美國矽谷銀行發生的資本危機，給全球股市帶來壓力。美國財政部長葉倫（Janet L.Yellen）、聯準會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席Martin J.Gruenberg在12日聯名發布聲明稿宣布，官方正採取果斷行動、透過強化大眾對銀行體系的信心來保護美國經濟。

為矽谷科技新創商提供融資的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）母公司SVB Financial Group在48小時內因財務暴雷遭當局接管，引發投資人擔憂2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉危機恐重演。美國金融主管機關已緊急宣布全額擔保SVB存款，市場專家相信，年內降息的機率大增，聯準會（Fed）可能在12月底前降息四碼（100個基點）避免問題蔓延。

台股今早先由台積電（2330）及航運股穩盤，但盤中電金全數下挫，一度大跌177點至15,349點，下探前波低點，盤中隨著台積電回到平盤，跌點收斂至百點之內。

上周五受到矽谷銀行事件衝擊，台北股匯連袂走弱，新台幣兌美元匯率收在30.848元，貶值3.8分，續創3個多月以來新低。新台幣周線連5貶，上周累計貶值2.21角、貶幅0.72％。

上周五台股加權指數終場大跌244.46點，收在15,526.2點，失守月線，外資賣超215億元。外資自3月以來對台股偏保守，匯市也續盤弱之走勢。今日匯市先止跌強彈，後市仍關注矽谷銀行倒閉事件以及聯準會（FED）本月下旬的利率決議。

（時報資訊 沈培華）

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